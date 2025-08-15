Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки

Президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верхового головнокомандувача зазначив, що Сили оборони мають успіхи у відбитті наступу ворога на Покровському напрямку та пояснив, що чекає від зустрічі Путіна та Трампа на Алясці.

Деталі: Зеленський повідомив, що у п’ятницю чекає доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці.

За його словами, головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона.

"Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", – наголосив президент.

Зеленський також повідомив про обстановку на Покровському, Добропільському та Запорізькому напрямках фронту.

Пряма мова: "Фронт, зокрема Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині.

Окрема увага – позиціям у Запорізькій області. Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію".

