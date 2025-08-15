Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки

Президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего отметил, что Силы обороны добились успехов в отражении наступления врага на Покровском направлении, галава государства также объяснил, что ожидает от встречи лидеров РФ и США на Аляске.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский сообщил, что в пятницу ожидает доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.

Реклама:

По его словам, главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона.

"Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно", — подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил об обстановке на Покровском, Добропольском и Запорожском направлениях фронта.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Фронт, в частности Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполье. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области.

Особое внимание – позициям в Запорожской области. Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации".

Предыстория: