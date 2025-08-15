Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего отметил, что Силы обороны добились успехов в отражении наступления врага на Покровском направлении, галава государства также объяснил, что ожидает от встречи лидеров РФ и США на Аляске.
Источник: глава государства в соцсетях
Детали: Зеленский сообщил, что в пятницу ожидает доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.
По его словам, главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона.
"Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно", — подчеркнул президент.
Зеленский также сообщил об обстановке на Покровском, Добропольском и Запорожском направлениях фронта.
Прямая речь: "Фронт, в частности Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполье. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области.
Особое внимание – позициям в Запорожской области. Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации".
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин должны встретиться 15 августа на Аляске, на американской военной базе в городе Анкоридж.
- Встреча Трампа с Путиным начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по киевскому).
- Американский президент прогнозировал, что его встреча с главой Кремля имеет 25% шансов на провал. Также Трамп заявил, что, по его мнению, Путин прибывает на саммит на Аляску с намерением "заключить соглашение" о прекращении войны в Украине.
- Мировые лидеры призвали не решать судьбу Украины без участия украинской стороны.
- Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья. В ОСГВ "Днепр" сообщили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории".
- В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны.