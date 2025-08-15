Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заявив, що не буде вести переговори від імені України під час зустрічі з Путіним

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 15 серпня 2025, 17:15
Трамп заявив, що не буде вести переговори від імені України під час зустрічі з Путіним
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час запланованого саміту на Алясці з лідером Росії Володимиром Путіним не ухвалюватимуть жодних рішень щодо українських територій без участі України, а метою є лише посадити Київ і Москву за стіл переговорів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One

Деталі: Журналістка запитала у Трампа, чи будуть вони з Путіним на Алясці обговорювати питання щодо "обміну територіями".

Реклама:

"Це питання буде обговорюватися, але я повинен дати Україні можливість прийняти це рішення, і я думаю, що вона прийме правильне рішення", – відповів на це американський президент.

Він сказав, що він прямує на саміт з очільником Кремля "не для того, щоб вести переговори від імені України". 

"Я тут для того, щоб посадити його за стіл переговорів. І я думаю, що є дві сторони", – зазначив Трамп.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що Владімір Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".
  • Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.
  • Напередодні саміту лідерів США і Росії на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.

ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
відеоВикрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
інфографікаСоціологи з'ясували рівень довіри до прем'єрки Свириденко
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині
Усі новини...
Трамп
Трамп поговорив із "дуже шанованим Лукашенком" про політв'язнів і Путіна
Трамп і Путін зустрінуться в Алясці: світові ринки завмерли біля рекордів
Трамп вилетів на саміт з Путіним
Останні новини
17:54
У Києві няня організувала пограбування квартири сім’ї, в якій працювала, і забезпечила собі алібі
17:53
У липні Україна збільшила експорт "молочки", але заробила меньше
17:53
Росіяни вдарили по центру Сум
17:51
біатлонВлучність – майже 100 відсотків: Меркушина-молодша розповіла про підготовку до олімпійського сезону
17:39
Покровськ зачистили від російських диверсантів – 7 корпус ДШВ
17:28
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
17:23
У 2025 році в Україні з'явиться вакцина Pfizer для дітей віком від 6 місяців
17:20
Трамп поговорив із "дуже шанованим Лукашенком" про політв'язнів і Путіна
17:19
Україна вперше в історії здобула медаль Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці
17:17
Катерина Рожкова припинила роботу у Нацбанку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: