Трамп заявив, що не буде вести переговори від імені України під час зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час запланованого саміту на Алясці з лідером Росії Володимиром Путіним не ухвалюватимуть жодних рішень щодо українських територій без участі України, а метою є лише посадити Київ і Москву за стіл переговорів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One

Деталі: Журналістка запитала у Трампа, чи будуть вони з Путіним на Алясці обговорювати питання щодо "обміну територіями".

"Це питання буде обговорюватися, але я повинен дати Україні можливість прийняти це рішення, і я думаю, що вона прийме правильне рішення", – відповів на це американський президент.

Він сказав, що він прямує на саміт з очільником Кремля "не для того, щоб вести переговори від імені України".

"Я тут для того, щоб посадити його за стіл переговорів. І я думаю, що є дві сторони", – зазначив Трамп.

Напомним: