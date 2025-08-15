Трамп заявив, що не буде вести переговори від імені України під час зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час запланованого саміту на Алясці з лідером Росії Володимиром Путіним не ухвалюватимуть жодних рішень щодо українських територій без участі України, а метою є лише посадити Київ і Москву за стіл переговорів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One
Деталі: Журналістка запитала у Трампа, чи будуть вони з Путіним на Алясці обговорювати питання щодо "обміну територіями".
"Це питання буде обговорюватися, але я повинен дати Україні можливість прийняти це рішення, і я думаю, що вона прийме правильне рішення", – відповів на це американський президент.
Він сказав, що він прямує на саміт з очільником Кремля "не для того, щоб вести переговори від імені України".
"Я тут для того, щоб посадити його за стіл переговорів. І я думаю, що є дві сторони", – зазначив Трамп.
Напомним:
- Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що Владімір Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".
- Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.
- Напередодні саміту лідерів США і Росії на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.