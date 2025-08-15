Трамп заявил, что не будет вести переговоры от имени Украины во время встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время запланированного саммита на Аляске с лидером России Владимиром Путиным не будут принимать никаких решений относительно украинских территорий без участия Украины, а цель состоит лишь в том, чтобы посадить Киев и Москву за стол переговоров.

Детали: Журналистка спросила у Трампа, будут ли они с Путиным на Аляске обсуждать вопрос об "обмене территориями".

Детали: Журналистка спросила у Трампа, будут ли они с Путиным на Аляске обсуждать вопрос об "обмене территориями".

"Этот вопрос будет обсуждаться, но я должен дать Украине возможность принять это решение, и я думаю, что она примет правильное решение", – ответил на это американский президент.

Он сказал, что он направляется на саммит с главой Кремля "не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины".

"Я здесь для того, чтобы посадить его за стол переговоров. И я думаю, что есть две стороны", – отметил Трамп.

