Трамп заявил, что не будет вести переговоры от имени Украины во время встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время запланированного саммита на Аляске с лидером России Владимиром Путиным не будут принимать никаких решений относительно украинских территорий без участия Украины, а цель состоит лишь в том, чтобы посадить Киев и Москву за стол переговоров.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One
Детали: Журналистка спросила у Трампа, будут ли они с Путиным на Аляске обсуждать вопрос об "обмене территориями".
"Этот вопрос будет обсуждаться, но я должен дать Украине возможность принять это решение, и я думаю, что она примет правильное решение", – ответил на это американский президент.
Он сказал, что он направляется на саммит с главой Кремля "не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины".
"Я здесь для того, чтобы посадить его за стол переговоров. И я думаю, что есть две стороны", – отметил Трамп.
Напомним:
- Накануне Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что Владимир Путин готовит к встрече с президентом США на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина "искусственное государство".
- Трамп заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.
- Накануне саммита лидеров США и России на Аляске состоялся проукраинский митинг.