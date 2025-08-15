Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что не будет вести переговоры от имени Украины во время встречи с Путиным

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 15 августа 2025, 17:15
Трамп заявил, что не будет вести переговоры от имени Украины во время встречи с Путиным
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время запланированного саммита на Аляске с лидером России Владимиром Путиным не будут принимать никаких решений относительно украинских территорий без участия Украины, а цель состоит лишь в том, чтобы посадить Киев и Москву за стол переговоров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One

Детали: Журналистка спросила у Трампа, будут ли они с Путиным на Аляске обсуждать вопрос об "обмене территориями".

Реклама:

"Этот вопрос будет обсуждаться, но я должен дать Украине возможность принять это решение, и я думаю, что она примет правильное решение", – ответил на это американский президент.

Он сказал, что он направляется на саммит с главой Кремля "не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины".

"Я здесь для того, чтобы посадить его за стол переговоров. И я думаю, что есть две стороны", – отметил Трамп.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • Накануне Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что Владимир Путин готовит к встрече с президентом США на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина "искусственное государство".
  • Трамп заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.
  • Накануне саммита лидеров США и России на Аляске состоялся проукраинский митинг.

ТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Белый дом сообщил состав делегации США, направляющейся на Аляску
видеоРазоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты
инфографика Социологи выяснили уровень доверия к премьерке Свириденко
ССО нанесли удар по Сызранскому НПЗ в РФ и пункту управления на ВОТ Донецкой области
Все новости...
Трамп
Трамп поговорил с "очень уважаемым Лукашенко" о политзаключенных и Путине
Трамп и Путин встретятся в Аляске: мировые рынки замерли возле рекордов
Трамп вылетел на саммит с Путиным
Последние новости
17:54
В Киеве няня организовала ограбление квартиры семьи, в которой работала, и обеспечила себе алиби
17:53
В июле Украина увеличила экспорт "молочки", но заработала меньше
17:53
Россияне нанесли удар по центру Сум
17:51
биатлонМеткость – почти 100 процентов: Меркушина-младшая рассказала о подготовке к олимпийскому сезону
17:39
видеоПокровск зачищен от российских диверсантов – 7 корпус ДШВ
17:28
В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары
17:23
В 2025 году в Украине появится вакцина Pfizer для детей от 6 месяцев
17:20
Трамп поговорил с "очень уважаемым Лукашенко" о политзаключенных и Путине
17:19
Украина впервые в истории завоевала медаль Всемирных игр в спортивной аэробике
17:17
Екатерина Рожкова прекратила работу в Нацбанке
Все новости...
Реклама:
Реклама: