Росіяни вдарили по центру Сум
П'ятниця, 15 серпня 2025, 17:53
Російська армія завдала удару по центральній частині Сум, в результаті чого почалася пожежа.
Джерело: повідомлення керівника Сумської ОВА Олега Григорова
Дослівно: "Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади – по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби".
Деталі: Григоров не повідомив, чим саме було завдано удар. Також наразі уточнюється інформація про постраждалих.
Передісторія:
- Російські окупаційні війська вдень 15 серпня вдарили ракетами по Дніпровському району Дніпропетровщини, виникла пожежа, попередньо відомо про одного загиблого та одного постраждалого.