Росіяни вдарили по центру Сум

Олександр ШумілінП'ятниця, 15 серпня 2025, 17:53
Росіяни вдарили по центру Сум
Фото: Getty Images

Російська армія завдала удару по центральній частині Сум, в результаті чого почалася пожежа.

Джерело: повідомлення керівника Сумської ОВА Олега Григорова

Дослівно: "Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади – по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби".

Деталі: Григоров не повідомив, чим саме було завдано удар. Також наразі уточнюється інформація про постраждалих.

Передісторія:

  • Російські окупаційні війська вдень 15 серпня вдарили ракетами по Дніпровському району Дніпропетровщини, виникла пожежа, попередньо відомо про одного загиблого та одного постраждалого.

Сумивійна
