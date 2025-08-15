Россияне нанесли удар по центру Сум
Пятница, 15 августа 2025, 17:53
Российская армия нанесла удар по центральной части Сум, в результате чего начался пожар.
Источник: сообщение главы Сумской ОГА Олега Григорова
Дословно: "Враг нанес удар по центральной части Сумской общины – по гражданской инфраструктуре. На месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы".
Детали: Григоров не сообщил, чем именно был нанесен удар. Также в настоящее время уточняется информация о пострадавших.
Предыстория:
- Российские оккупационные войска днем 15 августа нанесли ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области, возник пожар, предварительно известно об одном погибшем и одном пострадавшем.