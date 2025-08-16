Зустріч Трампа і Путіна завершилася без оголошення домовленостей і припинення вогню
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".
Джерело: спільна пресконференція Трампа і Путіна
Деталі: Трамп повідомив, що під час двосторонньої зустрічі сторони обговорили низку питань та досягли "значного прогресу", однак жодних офіційних угод досягнуто не було.
"Немає ніякої угоди, поки немає угоди", – зазначив Трамп.
Пряма мова Трампа: "Я зателефоную в НАТО трохи пізніше. Я зателефоную різним людям, яким вважатиму за потрібне. І, звісно, я зателефоную президенту (Володимиру – ред.) Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч. Урешті-решт, рішення за ними".
Деталі: Трамп також заявив, що переговори з Путіним були "надзвичайно продуктивними" і "багато питань було узгоджено".
"Ми не домовилися, але у нас є дуже хороші шанси домовитися", – повідомив Трамп.
Пресконференція завершилася без запитань від журналістів.
Передісторія:
- Трамп перед самітом з очільником Кремля повторив, що Путін зіштовхнеться із серйозними економічними наслідками, якщо він не буде зацікавлений у закінченні війни в Україні.
- За даними Bloomberg, США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" в рамках комплексу заходів, спрямованих на те, щоб змусити очільника Кремля погодитися на перемир'я з Україною.
- Раніше британське видання The Telegraph повідомляло, що Трамп планує під час зустрічі з Путіним на Алясці запропонувати низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі в обмін на припинення війни проти України.