Зустріч Трампа і Путіна завершилася без оголошення домовленостей і припинення вогню

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".

Джерело: спільна пресконференція Трампа і Путіна

Деталі: Трамп повідомив, що під час двосторонньої зустрічі сторони обговорили низку питань та досягли "значного прогресу", однак жодних офіційних угод досягнуто не було.

"Немає ніякої угоди, поки немає угоди", – зазначив Трамп.

Пряма мова Трампа: "Я зателефоную в НАТО трохи пізніше. Я зателефоную різним людям, яким вважатиму за потрібне. І, звісно, я зателефоную президенту (Володимиру – ред.) Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч. Урешті-решт, рішення за ними".

Деталі: Трамп також заявив, що переговори з Путіним були "надзвичайно продуктивними" і "багато питань було узгоджено".

"Ми не домовилися, але у нас є дуже хороші шанси домовитися", – повідомив Трамп.

Пресконференція завершилася без запитань від журналістів.

Передісторія: