Встреча Трампа и Путина завершилась без объявления договоренностей и прекращения огня

Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".

Источник: совместная пресс-конференция Трампа и Путина

Детали: Трамп сообщил, что во время двусторонней встречи стороны обсудили ряд вопросов и достигли "значительного прогресса", однако никаких официальных соглашений достигнуто не было.

"Нет никакого соглашения, пока нет соглашения", – отметил Трамп.

Прямая речь Трампа: "Я позвоню в НАТО чуть позже. Я позвоню разным людям, которым сочту нужным. И, конечно, я позвоню президенту (Владимиру – ред.) Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. В конце концов, решение за ними"".

Детали: Трамп также заявил, что переговоры с Путиным были "чрезвычайно продуктивными" и "многие вопросы были согласованы".

"Мы не договорились, но у нас есть очень хорошие шансы договориться", – сообщил Трамп.

Пресс-конференция завершилась без вопросов от журналистов.

