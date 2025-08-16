Все разделы
Встреча Трампа и Путина завершилась без объявления договоренностей и прекращения огня

Иван ДьяконовСуббота, 16 августа 2025, 02:20
Встреча Трампа и Путина завершилась без объявления договоренностей и прекращения огня
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".

Источник: совместная пресс-конференция Трампа и Путина

Детали: Трамп сообщил, что во время двусторонней встречи стороны обсудили ряд вопросов и достигли "значительного прогресса", однако никаких официальных соглашений достигнуто не было.

"Нет никакого соглашения, пока нет соглашения", – отметил Трамп.

Прямая речь Трампа: "Я позвоню в НАТО чуть позже. Я позвоню разным людям, которым сочту нужным. И, конечно, я позвоню президенту (Владимиру – ред.) Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. В конце концов, решение за ними"".

Детали: Трамп также заявил, что переговоры с Путиным были "чрезвычайно продуктивными" и "многие вопросы были согласованы".

"Мы не договорились, но у нас есть очень хорошие шансы договориться", – сообщил Трамп.

Пресс-конференция завершилась без вопросов от журналистов.

Предыстория:

  • Трамп перед саммитом с главой Кремля повторил, что Путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не будет заинтересован в окончании войны в Украине.
  • По данным Bloomberg, США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в рамках комплекса мер, направленных на то, чтобы заставить главу Кремля согласиться на перемирие с Украиной.
  • Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Трамп планирует во время встречи с Путиным на Аляске предложить ряд экономических стимулов, в частности доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли в обмен на прекращение войны против Украины.

ТрампПутинпереговорыроссийско-украинская война
Встреча Трампа и Путина завершилась без объявления договоренностей и прекращения огня
