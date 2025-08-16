Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп: Зеленський повинен укласти угоду з Росією

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 04:54
Трамп: Зеленський повинен укласти угоду з Росією
скриншот

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News після зустрічі з кремлівським лідером Володимиром Путіним на Алясці заявив, що тепер від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox News, цитують CNN, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Трамп заявив, що незабаром може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Тепер справді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити".

"Я думаю, що зараз вони збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, Путіним та мною".

Деталі: Трамп відмовився назвати розбіжності, заважають досягненню угоди.

РЕКЛАМА:

Але, незважаючи на те, що не вдалося досягти угоди, він назвав саміт з Путіним успішним, оцінивши зустріч на 10 з 10, "в тому сенсі, що ми чудово порозумілися".

Пряма мова Трампа: "Я хочу переконатися, що це буде зроблено.

І у нас є досить хороші шанси це зробити".

Деталі: Трамп також сказав, що він погодився на переговорах з російським лідером, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США.

На запитання про територіальні поступки, які дадуть Росії землі, яких вона раніше не мала, та потенційні гарантії безпеки США для України, Трамп сказав, що це питання домовленості з Путіним.

Пряма мова Трампа: "Ну, я думаю, що це ті пункти, які ми обговорили, і це ті пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди.

Насправді, я думаю, що ми багато в чому погоджуємося (з Путіним – ред.). Можу вам сказати, що зустріч була теплою".

Деталі: Він назвав Путіна "сильним хлопцем" і "крутим, як чорт", але сказав, що зустріч була позитивною.

Пряма мова Трампа: "Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має з цим погодитися".

Деталі: Трамп дав пораду Зеленському: "Треба укласти угоду".

Американський президент також заявив, що "Росія – дуже велика держава" на відміну від України.

Що передувало: Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".

ТрампЗеленськийпереговориросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зустріч Трампа і Путіна завершилася без оголошення домовленостей і припинення вогню
фото, відео, оновленоТрамп і Путін зустрілись на червоній доріжці та потисли руки
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
Усі новини...
Трамп
Після зустрічі та пресконференції Трампа і Путіна спільний ланч делегацій скасували
Путін після переговорів з Трампом порозповідав про "братній народ" і "дорогу до миру"
Зустріч Трампа і Путіна завершилася без оголошення домовленостей і припинення вогню
Останні новини
05:18
відео93 ОМБР "Холодний Яр" показала, як зачищає і бере під контроль села біля Добропілля
04:54
Трамп: Зеленський повинен укласти угоду з Росією
04:00
Трамп анонсував нові переговори з Путіним, можливо у Москві
03:42
Після зустрічі та пресконференції Трампа і Путіна спільний ланч делегацій скасували
02:44
Путін після переговорів з Трампом порозповідав про "братній народ" і "дорогу до миру"
02:20
Зустріч Трампа і Путіна завершилася без оголошення домовленостей і припинення вогню
01:58
уточненоПісля закінчення зустрічі з Путіним Трамп сказав, що зателефонує Зеленському
01:20
Зустріч Трампа і Путіна у форматі "три на три" завершилася
00:48
фотоПід час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці тривають мітинги на підтримку України
00:28
Генштаб: За минулу добу на фронті – 97 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: