Трамп: Зеленский должен заключить соглашение с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News после встречи с кремлевским лидером Владимиром Путиным на Аляске заявил, что теперь от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине.

Источник: Трамп в интервью Fox News, цитируют CNN, "Интерфакс-Украина"

Детали: Трамп заявил, что в скором времени может состояться встреча Зеленского с Путиным.

Прямая речь Трампа: "Теперь действительно зависит от президента Зеленского, чтобы это сделать".

"Я думаю, что сейчас они намерены организовать встречу между президентом Зеленским, Путиным и мной".

Детали: Трамп отказался назвать разногласия, мешающие достижению соглашения.

Но, несмотря на то, что не удалось достичь соглашения, он назвал саммит с Путиным успешным, оценив встречу на 10 из 10, "в том смысле, что мы прекрасно нашли общий язык".

Прямая речь Трампа: Я хочу убедиться, что это будет сделано.

И у нас достаточно хорошие шансы это сделать".

Детали: Трамп также сказал, что он согласился на переговорах с российским лидером, что война в Украине завершится обменом территориями и определенными гарантиями безопасности со стороны США.

На вопрос о территориальных уступках, которые дадут России ранее не имеющие земли и потенциальные гарантии безопасности США для Украины, Трамп сказал, что это вопрос договоренности с Путиным.

Прямая речь Трампа: "Ну, я думаю, что это те пункты, которые мы обсудили, и это те пункты, по которым мы в основном пришли к согласию.

На самом деле, я думаю, что мы во многом соглашаемся (с Путиным – ред.). Могу вам сказать, что встреча была теплой".

Детали: Он назвал Путина "сильным парнем" и "крутым, как черт", но сказал, что встреча была положительной.

Прямая речь Трампа: "Я думаю, что мы достаточно близки к концу. И смотрите, Украина должна с этим согласиться".

Детали: Трамп дал совет Зеленскому: "Надо заключить соглашение".

Американский президент также заявил, что "Россия – очень большое государство" в отличие от Украины.

Что предшествовало: Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".