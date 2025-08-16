93 ОМБР "Холодний Яр" показала, як зачищає і бере під контроль села біля Добропілля

93-тя бригада "Холодний Яр" повідомила, що зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян.

Джерело: 93-тя бригада "Холодний Яр" у соцмережах

Дослівно: "У відбитті сіл була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекси".

Деталі: Військові зазначили, що роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, під’їжджаючи фактично упритул.

Дослівно: "У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян".

Передісторія: