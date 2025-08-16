Усі розділи
93 ОМБР "Холодний Яр" показала, як зачищає і бере під контроль села біля Добропілля

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 05:18
93 ОМБР Холодний Яр показала, як зачищає і бере під контроль села біля Добропілля
93-тя бригада "Холодний Яр" повідомила, що зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян.

Джерело: 93-тя бригада "Холодний Яр" у соцмережах

Дослівно: "У відбитті сіл була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекси".

Деталі: Військові зазначили, що роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, під’їжджаючи фактично упритул.

Дослівно: "У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян".

Передісторія

  • Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 
  • В ОСУВ "Дніпро" додали, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій й "інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території"".
  • У Генштабі ЗСУ увечері 11 серпня повідомили, що в напрямку Добропілля виділені додаткові сили задля знищення диверсійних груп РФ, які проникають за лінію оборони.

російсько-українська війнабойові діїДонецька областьЗбройні сили
