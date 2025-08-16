93 ОМБР "Холодний Яр" показала, як зачищає і бере під контроль села біля Добропілля
Субота, 16 серпня 2025, 05:18
93-тя бригада "Холодний Яр" повідомила, що зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян.
Джерело: 93-тя бригада "Холодний Яр" у соцмережах
Дослівно: "У відбитті сіл була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекси".
Деталі: Військові зазначили, що роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, під’їжджаючи фактично упритул.
Дослівно: "У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян".
Передісторія:
- Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля.
- В ОСУВ "Дніпро" додали, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій й "інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території"".
- У Генштабі ЗСУ увечері 11 серпня повідомили, що в напрямку Добропілля виділені додаткові сили задля знищення диверсійних груп РФ, які проникають за лінію оборони.