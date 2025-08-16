93 ОМБР "Холодный Яр" показала, как зачищает и берет под контроль села у Доброполья
Суббота, 16 августа 2025, 05:18
93-я бригада "Холодный Яр" сообщила, что зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян.
Источник: 93-я бригада "Холодный Яр" в соцсетях
Дословно: "В отражении деревень была задействована рота разведки холодноярцев, беспилотные системы разных типов и артиллерия. Кроме того, в освобождении украинских территорий использовали ударные наземные роботизированные комплексы".
Реклама:
Детали: Военные отметили, что работы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную.
Дословно: "В результате штурмовых действий воины 93 ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян".
РЕКЛАМА:
Что предшествовало:
- Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск.
- В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории".
- В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны.