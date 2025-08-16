93 ОМБР "Холодный Яр" показала, как зачищает и берет под контроль села у Доброполья

93-я бригада "Холодный Яр" сообщила, что зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян.

Источник: 93-я бригада "Холодный Яр" в соцсетях

Дословно: "В отражении деревень была задействована рота разведки холодноярцев, беспилотные системы разных типов и артиллерия. Кроме того, в освобождении украинских территорий использовали ударные наземные роботизированные комплексы".

Детали: Военные отметили, что работы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную.

Дословно: "В результате штурмовых действий воины 93 ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян".

