93 ОМБР "Холодный Яр" показала, как зачищает и берет под контроль села у Доброполья

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 августа 2025, 05:18
93 ОМБР Холодный Яр показала, как зачищает и берет под контроль села у Доброполья
скриншот

93-я бригада "Холодный Яр" сообщила, что зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян.

Источник: 93-я бригада "Холодный Яр" в соцсетях

Дословно: "В отражении деревень была задействована рота разведки холодноярцев, беспилотные системы разных типов и артиллерия. Кроме того, в освобождении украинских территорий использовали ударные наземные роботизированные комплексы".

Детали: Военные отметили, что работы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную.

Дословно: "В результате штурмовых действий воины 93 ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян".

Что предшествовало: 

  • Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск.
  • В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории".
  • В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны.

