У Росії заявили, що Трамп і Путін не обговорювали тристоронній саміт із Зеленським

Роман ПетренкоСубота, 16 серпня 2025, 09:30

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін не обговорювали проведення тристороннього саміту з українським лідером Володимиром Зеленським.

Джерело: помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Ушакова: "Тема проведення тристороннього саміту Путіна, Трампа і Зеленського поки не порушувалася".

Деталі: За даними російської сторони, також невідомо, коли відбудеться наступна зустріч Путіна і Трампа.

Нагадаємо: Раніше Трамп заявив, що Путін і Зеленський хочуть, щоб він був присутній на потенційній зустрічі з обговорення шляхів досягнення миру.

війна
