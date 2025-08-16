У Росії заявили, що Трамп і Путін не обговорювали тристоронній саміт із Зеленським
Субота, 16 серпня 2025, 09:30
Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін не обговорювали проведення тристороннього саміту з українським лідером Володимиром Зеленським.
Джерело: помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитує ТАСС
Пряма мова Ушакова: "Тема проведення тристороннього саміту Путіна, Трампа і Зеленського поки не порушувалася".
Деталі: За даними російської сторони, також невідомо, коли відбудеться наступна зустріч Путіна і Трампа.
Нагадаємо: Раніше Трамп заявив, що Путін і Зеленський хочуть, щоб він був присутній на потенційній зустрічі з обговорення шляхів досягнення миру.