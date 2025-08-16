Усі розділи
Трамп про імовірну зустріч Зеленського і Путіна: Обидва хочуть моєї присутності

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 07:10

Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський лідер Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть, щоб він був присутній на майбутній потенційній зустрічі з обговорення шляхів досягнення миру.

Джерело: Трамп в інтерв’ю Fox News, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Вони обидва хочуть, щоб я був там. Вони обидва хочуть, щоб я був там, і я буду там".

Деталі: На запитання, чи впевнений він, що мир може настати за відносно короткий проміжок часу, Трамп відповів: "Досить короткий, так".

Трамп також визнав, що помилявся, вважаючи війну Росії проти України "найлегшим" щодо вирішення з усіх конфліктів, тому під час свої виборчої кампанії обіцяв закінчити цю війну за 24 години.

Пряма мова: "Я думав, що він буде найлегшим з усіх конфліктів, а виявився найважчим".

Що передувало: Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".

Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці заявив, що тепер від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.

ТрампЗеленськийПутінросійсько-українська війна
