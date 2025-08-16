В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин не обсуждали проведение трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Источник: помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Ушакова: "Тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась".

Реклама:

Детали: По данным российской стороны, также неизвестно, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.

Напомним: Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят, чтобы он присутствовал на потенциальной встрече по обсуждению путей достижения мира.