В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским
Суббота, 16 августа 2025, 09:30
Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин не обсуждали проведение трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Источник: помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС
Прямая речь Ушакова: "Тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась".
Реклама:
Детали: По данным российской стороны, также неизвестно, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.
Напомним: Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят, чтобы он присутствовал на потенциальной встрече по обсуждению путей достижения мира.