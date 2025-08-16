Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским

Роман ПетренкоСуббота, 16 августа 2025, 09:30

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин не обсуждали проведение трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Источник: помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Ушакова: "Тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась".

Реклама:

Детали: По данным российской стороны, также неизвестно, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.

Напомним: Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят, чтобы он присутствовал на потенциальной встрече по обсуждению путей достижения мира.

войнаЗеленскийТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне атаковали ракетой и 85 БПЛА, есть попадания в 12 локациях – ВС
Трамп говорит, что согласовал с РФ "обмен" территориями: "Зеленский должен это принять"
фото, видео, обновленоТрамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары
Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Все новости...
война
Трамп напомнил, что при его участии "закончились пять войн", и намекнул на премию мира
Школа смерти
Россияне нанесли удар по центру Сум
Последние новости
09:53
Зеленский и Трамп завершили "длительный" разговор
09:49
футболУжасная и прекрасная "Барселона", "Реал" на перестройке, Цыганкову нужны голы: превью сезона испанской Ла Лиги
09:46
видеоВ ГУР показали, как россияне снимают постановочные видео захватов населенных пунктов
09:30
В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским
09:11
текстШкола смерти: новые технологии российско-украинской войны
09:07
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
08:56
Болтон о переговорах: Трамп не проиграл, но Путин явно победил
08:40
Трамп напомнил, что при его участии "закончились пять войн", и намекнул на премию мира
08:23
Россияне атаковали ракетой и 85 БПЛА, есть попадания в 12 локациях – ВС
07:55
Силы обороны отличили еще 1010 российских вояк
Все новости...
Реклама:
Реклама: