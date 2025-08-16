Якщо відбудеться тристороння зустріч, війна закінчиться до Різдва – Грем
Субота, 16 серпня 2025, 11:08
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що у разі тристоронньої зустрічі між лідерами України, США та Росії війна закінчиться у 2025 році.
Джерело: Грем у Twitter
Пряма мова Грема: "Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, тоді я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва.
Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну та тим, хто купує його нафту й газ".
Нагадаємо: За даними Москви, Трамп і Путін не обговорювали проведення тристороннього саміту з українським лідером Володимиром Зеленським.