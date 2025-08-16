Усі розділи
Якщо відбудеться тристороння зустріч, війна закінчиться до Різдва – Грем

Роман ПетренкоСубота, 16 серпня 2025, 11:08
Якщо відбудеться тристороння зустріч, війна закінчиться до Різдва – Грем
Ліндсі Грем, фото Getty Images

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що у разі тристоронньої зустрічі між лідерами України, США та Росії війна закінчиться у 2025 році.

Джерело: Грем у Twitter

Пряма мова Грема: "Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, тоді я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва.

Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну та тим, хто купує його нафту й газ".

Нагадаємо: За даними Москви, Трамп і Путін не обговорювали проведення тристороннього саміту з українським лідером Володимиром Зеленським.

