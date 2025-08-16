Все разделы
Если состоится трехсторонняя встреча, война закончится до Рождества – Грэм

Роман ПетренкоСуббота, 16 августа 2025, 11:08
Грем, фото Getty Images

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что в случае трехсторонней встречи между лидерами Украины, США и России война закончится в 2025 году.

Источник: Грэм в Twitter

Прямая речь Грэма: "Если состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, тогда я осторожно оптимистичен, что эта война закончится задолго до Рождества.

Если встреча не состоится, я думаю, президент Трамп может нанести серьезные последствия Путину и тем, кто покупает его нефть и газ".

Напомним: По данным Москвы, Трамп и Путин не обсуждали проведение трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским.

ЗеленскийТрампПутинвойна
Зеленский
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Зеленский и Трамп завершили "длительный" разговор
В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским
