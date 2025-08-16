Кремль показав, як американські винищувачі супроводжували Путіна з Аляски
Субота, 16 серпня 2025, 14:51
Пресслужба Кремля оприлюднила кадри, на яких літак очільника Кремля Володимира Путіна після перемовин з Дональдом Трапом нібито супроводжують винищувачі ВПС США.
Джерело: пресслужба Кремля у телеграм
Деталі: У Кремлі відзначили, що це сталося під час повернення Путіна до Росії після саміту на Алясці.
На відео зафіксовано політ російського борту у супроводі кількох американських військових літаків у повітряному просторі.
Офіційно про домовленості щодо такого супроводу Білий дім не повідомляв.
Що цьому передувало:
- 15 серпня президент США Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін зустрілись на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.
- Після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
- Також Трамп анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.