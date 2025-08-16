Кремль показав, як американські винищувачі супроводжували Путіна з Аляски

Пресслужба Кремля оприлюднила кадри, на яких літак очільника Кремля Володимира Путіна після перемовин з Дональдом Трапом нібито супроводжують винищувачі ВПС США.

Джерело: пресслужба Кремля у телеграм

Деталі: У Кремлі відзначили, що це сталося під час повернення Путіна до Росії після саміту на Алясці.

На відео зафіксовано політ російського борту у супроводі кількох американських військових літаків у повітряному просторі.

Офіційно про домовленості щодо такого супроводу Білий дім не повідомляв.

