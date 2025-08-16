Кремль показал, как американские истребители сопровождали Путина с Аляски
Суббота, 16 августа 2025, 14:51
Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых самолет главы Кремля Владимира Путина после переговоров с Дональдом Трампом якобы сопровождают истребители ВВС США.
Источник: пресс-служба Кремля в Telegram
Подробности: В Кремле отметили, что это произошло во время возвращения Путина в Россию после саммита на Аляске.
На видео зафиксирован полет российского борта в сопровождении нескольких американских военных самолетов в воздушном пространстве.
Официально о договоренностях по такому сопровождению Белый дом не сообщал.
Что этому предшествовало:
- 15 августа президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин встретились на военной базе города Анкоридж на Аляске.
- После встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.