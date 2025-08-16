Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль показал, как американские истребители сопровождали Путина с Аляски

Ольга КацимонСуббота, 16 августа 2025, 14:51
Кремль показал, как американские истребители сопровождали Путина с Аляски
Скриншот

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых самолет главы Кремля Владимира Путина после переговоров с Дональдом Трампом якобы сопровождают истребители ВВС США.

Источник: пресс-служба Кремля в Telegram

Подробности: В Кремле отметили, что это произошло во время возвращения Путина в Россию после саммита на Аляске.

Реклама:

На видео зафиксирован полет российского борта в сопровождении нескольких американских военных самолетов в воздушном пространстве.

Официально о договоренностях по такому сопровождению Белый дом не сообщал.

РЕКЛАМА:

Что этому предшествовало:

ПутинСШАавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности для Украины, схожие с 5 статьей НАТО – источники
Европейские лидеры выступили с заявлением после встречи на Аляске: Украина должна иметь гарантии безопасности
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
Россияне атаковали ракетой и 85 БПЛА, есть попадания в 12 локациях – ВС
Трамп говорит, что согласовал с РФ "обмен" территориями: "Зеленский должен это принять"
Все новости...
Путин
Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности для Украины, как у 5 статье НАТО – источники
Трамп допустил трехстороннюю встречу после визита Зеленского в Вашингтон: Нам нужно сразу мирное соглашение
Если состоится трехсторонняя встреча, война закончится до Рождества – Грэм
Последние новости
16:42
Акции "Киевстар" упали на 7,4% в первый день торгов на Nasdaq
16:29
Немецкие политики: от саммита на Аляске больше всего выиграл Путин
16:27
Bloomberg: Трамп рассказал Зеленскому и европейцам, что Путин все еще требует весь Донбасс
16:09
Убытки на 12 миллионов: в Киевской области разоблачили депутата
15:55
Украина выиграла серебро и бронзу Всемирных игр по пауэрлифтингу
15:52
ВСУ имеют успехи на сложных участках фронта в Донецкой области – Зеленский
15:30
"Коалиция решительных" соберется после саммита Трампа и Путина
15:18
Мелони подтвердила: Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины
15:12
Грозы и шквалы в воскресенье накроют Киев и запад Украины
14:55
Премьер Британии считает, что встреча на Аляске "как никогда приблизила завершение войны"
Все новости...
Реклама:
Реклама: