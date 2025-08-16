Кремль показал, как американские истребители сопровождали Путина с Аляски

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых самолет главы Кремля Владимира Путина после переговоров с Дональдом Трампом якобы сопровождают истребители ВВС США.

Источник: пресс-служба Кремля в Telegram

Подробности: В Кремле отметили, что это произошло во время возвращения Путина в Россию после саммита на Аляске.

На видео зафиксирован полет российского борта в сопровождении нескольких американских военных самолетов в воздушном пространстве.

Официально о договоренностях по такому сопровождению Белый дом не сообщал.

