ЗСУ мають успіхи на важких ділянках фронту на Донеччині – Зеленський
Другу добу поспіль ЗСУ просуваються на ділянках поблизу Добропілля та Покровська у Донецькій області.
Джерело: заява президента Володимира Зеленського після доповіді головкома Олександра Сирського
Деталі: Зеленський відзначив підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", 7-го корпусу десантно-штурмових військ, 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного та 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Дослівно: "Триває знищення окупантів, які намагалися просочитися вглиб наших позицій. Маємо важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими".
Деталі: Президент застеріг, що найближчими днями російська армія може спробувати посилити тиск і завдати нових ударів по українських позиціях, прагнучи створити вигідніші політичні умови для переговорів із глобальними гравцями.
Дослівно: "Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично".
Що цьому передувало:
Військові в ОСУВ "Дніпро" 16 серпня повідомили, що російські війська окупували Попів Яр та Івано-Дарʼївку у Донецькій області.