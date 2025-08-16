ЗСУ мають успіхи на важких ділянках фронту на Донеччині – Зеленський

Другу добу поспіль ЗСУ просуваються на ділянках поблизу Добропілля та Покровська у Донецькій області.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського після доповіді головкома Олександра Сирського

Деталі: Зеленський відзначив підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", 7-го корпусу десантно-штурмових військ, 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного та 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Реклама:

Дослівно: "Триває знищення окупантів, які намагалися просочитися вглиб наших позицій. Маємо важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими".

Деталі: Президент застеріг, що найближчими днями російська армія може спробувати посилити тиск і завдати нових ударів по українських позиціях, прагнучи створити вигідніші політичні умови для переговорів із глобальними гравцями.

Дослівно: "Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично".

РЕКЛАМА:

Що цьому передувало: