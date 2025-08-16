ВСУ имеют успехи на сложных участках фронта в Донецкой области – Зеленский

Вторые сутки подряд ВСУ продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска в Донецкой области.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского после доклада главнокомандующего Александра Сырского

Детали: Зеленский отметил подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Дословно: "Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просочиться вглубь наших позиций. Имеем важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными".

Детали: Президент предупредил, что в ближайшие дни российская армия может попытаться усилить давление и нанести новые удары по украинским позициям, стремясь создать более выгодные политические условия для переговоров с глобальными игроками.

Дословно: "Фиксируем передвижение и подготовку российских войск. Разумеется, будем противодействовать – если нужно, то и асимметрично".

Что этому предшевствовало: