ВСУ имеют успехи на сложных участках фронта в Донецкой области – Зеленский
Вторые сутки подряд ВСУ продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска в Донецкой области.
Источник: заявление президента Владимира Зеленского после доклада главнокомандующего Александра Сырского
Детали: Зеленский отметил подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Дословно: "Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просочиться вглубь наших позиций. Имеем важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными".
Детали: Президент предупредил, что в ближайшие дни российская армия может попытаться усилить давление и нанести новые удары по украинским позициям, стремясь создать более выгодные политические условия для переговоров с глобальными игроками.
Дословно: "Фиксируем передвижение и подготовку российских войск. Разумеется, будем противодействовать – если нужно, то и асимметрично".
Что этому предшевствовало:
- Военные в ОСУВ "Днепр" 16 августа сообщили, что российские войска оккупировали Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области.