На Донеччині бригада "Хижак" взяла в полон ексгравця збірної Росії з регбі

На Торецькому напрямку аеророзвідники бригади "Хижак" патрульної поліції взяли в полон російського штурмовика з позивним "Регбіст".

Джерело: бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції

Деталі: За даними бригали, двоє бійців РФ наблизилися до українських позицій. Аеророзвідники з повітря атакували їх влучними скидами: один із загарбників, зазнавши поранень, застрелився на місці, інший підняв руки, показавши, що готовий здатися в полон.

Дрон скинув записку з інструкцією: "Хочеш жити - йди за дроном". Полонений виконав наказ і дійшов до українських позицій, де його зустріли українські бійці.

На Донеччині дрон змусив здатися ексгравця збірної Росії з регбі



Відео: Бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції pic.twitter.com/BOEKDcFB7I — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 16, 2025

Російському полоненому 43 роки, він родом із Казані, колишній гравець збірної Росії з регбі, який мав власну криптовалютну фірму. Після банкрутства і боргів у 6 мільйонів рублів чоловік розлучився, а нова дівчина порадила піти "заробити" на війні. Попри обіцянки не потрапляти на передову, його відправили у штурмову групу.

За словами "Регбіста", він не хотів убивати українців і поки не вневнений, що хоче повернутися до Росії, оскільки боїться, що його знову відправлять на війну.

