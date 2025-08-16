На Донеччині бригада "Хижак" взяла в полон ексгравця збірної Росії з регбі
На Торецькому напрямку аеророзвідники бригади "Хижак" патрульної поліції взяли в полон російського штурмовика з позивним "Регбіст".
Джерело: бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції
Деталі: За даними бригали, двоє бійців РФ наблизилися до українських позицій. Аеророзвідники з повітря атакували їх влучними скидами: один із загарбників, зазнавши поранень, застрелився на місці, інший підняв руки, показавши, що готовий здатися в полон.
Дрон скинув записку з інструкцією: "Хочеш жити - йди за дроном". Полонений виконав наказ і дійшов до українських позицій, де його зустріли українські бійці.
На Донеччині дрон змусив здатися ексгравця збірної Росії з регбі— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 16, 2025
Відео: Бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції pic.twitter.com/BOEKDcFB7I
Російському полоненому 43 роки, він родом із Казані, колишній гравець збірної Росії з регбі, який мав власну криптовалютну фірму. Після банкрутства і боргів у 6 мільйонів рублів чоловік розлучився, а нова дівчина порадила піти "заробити" на війні. Попри обіцянки не потрапляти на передову, його відправили у штурмову групу.
За словами "Регбіста", він не хотів убивати українців і поки не вневнений, що хоче повернутися до Росії, оскільки боїться, що його знову відправлять на війну.
