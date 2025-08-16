В Донецкой области бригада "Хищник" взяла в плен бывшего игрока сборной России по регби

На Торецком направлении аэроразведчики бригады "Хищник" патрульной полиции взяли в плен российского штурмовика с позывным "Регбист".

Источник: бригада "Хищник" при Департаменте патрульной полиции

Детали: По данным бригады, двое бойцов РФ приблизились к украинским позициям. Аэроразведчики с воздуха атаковали их точными сбросами: один из захватчиков, получив ранения, застрелился на месте, другой поднял руки, показывая готовность сдаться в плен.

Дрон сбросил записку с инструкцией: "Хочешь жить - иди за дроном". Пленный выполнил приказ и дошёл до украинских позиций, где его встретили украинские бойцы.

На Донеччині дрон змусив здатися ексгравця збірної Росії з регбі



Відео: Бригада "Хижак" при Департаменті патрульної поліції pic.twitter.com/BOEKDcFB7I — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 16, 2025

Российскому пленному 43 года, он родом из Казани, бывший игрок сборной России по регби, имел собственную криптовалютную фирму. После банкротства и долгов в 6 миллионов рублей мужчина развёлся, а новая девушка посоветовала пойти "заработать" на войне. Несмотря на обещания не попадать на передовую, его отправили в штурмовую группу.

По словам "Регбиста", он не хотел убивать украинцев и пока не уверен, что хочет возвращаться в Россию, опасаясь, что его снова отправят на войну.

