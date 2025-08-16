На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, загиблої від авіаудару

У Межівській громаді Дніпропетровської області рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло жінки, яка загинула внаслідок удару КАБами, завданого російською армією 14 серпня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За даними посадовця, упродовж суботи російські окупанти атакували Нікопольський район FPV-дронами та артилерією, обстрілюючи Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджені підприємства, інфраструктура, автомобілі, згоріли чотири приватні будинки.

По Межівській громаді та Новопавлівській громаді Синельниківського району ворог завдав ударів КАБами й безпілотниками, пошкодивши житлові будинки, газогін та інфраструктурні об’єкти.

Що цьому передувало: