Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, загиблої від авіаудару

Ольга КацімонСубота, 16 серпня 2025, 18:40
На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, загиблої від авіаудару
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

У Межівській громаді Дніпропетровської області рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло жінки, яка загинула внаслідок удару КАБами, завданого російською армією 14 серпня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За даними посадовця, упродовж суботи російські окупанти атакували Нікопольський район FPV-дронами та артилерією, обстрілюючи Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджені підприємства, інфраструктура, автомобілі, згоріли чотири приватні будинки.

Реклама:

По Межівській громаді та Новопавлівській громаді Синельниківського району ворог завдав ударів КАБами й безпілотниками, пошкодивши житлові будинки, газогін та інфраструктурні об’єкти.

Що цьому передувало:

  • Вранці 15 серпня у Святогірську Донецької області двоє правоохоронців загинули під час патрулювання, коли їхнє авто потрапило під обстріл російських загарбників.

Дніпропетровська областьросійсько-українська війнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
відеоВперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
доповненоBloomberg: Трамп розповів Зеленському і європейцям, що Путін все ще вимагає весь Донбас
Європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясці: Україна має мати гарантії безпеки
Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Меланія Трамп написала лист Путіну щодо українських дітей – ЗМІ
Усі новини...
Дніпропетровська область
Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району: виникла пожежа, є загиблий
Росіяни обстріляли два райони на Дніпропетровщині: постраждала жінка
DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
Останні новини
19:43
У Польщі переконані, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
19:32
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
19:04
ЗМІ: Зеленський у Вашингтоні спробує прояснити суть пропозицій Трампа
18:53
Путін заявив, що його зустріч із Трампом "наближає до потрібних рішень"
18:40
На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, загиблої від авіаудару
18:26
Дорощук став третім у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Польщі
18:19
ВідеоНа Донеччині бригада "Хижак" взяла в полон ексгравця збірної Росії з регбі
18:12
Мерц розповів про "великий прогрес" після зустрічі Трампа й Путіна
17:43
Частина сервісів "Дії" не працюватимуть два дні
17:37
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
Усі новини...
Реклама:
Реклама: