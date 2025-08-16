В Днепропетровской области из-под завалов достали тело женщины, погибшей от авиаудара
Суббота, 16 августа 2025, 18:40
В Межевской общине Днепропетровской области спасатели достали из-под завалов жилого дома тело женщины, погибшей в результате удара КАБами, нанесённого российской армией 14 августа.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Подробности: По данным чиновника, в течение субботы российские оккупанты атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией, обстреливая Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую и Мировскую общины. Повреждены предприятия, инфраструктура, автомобили, сгорели четыре частных дома.
Реклама:
По Межевской и Новопавловской общинам Синельниковского района враг нанёс удары КАБами и беспилотниками, повредив жилые дома, газопровод и объекты инфраструктуры.
Что этому предшествовало:
- Утром 15 августа в Святогорске Донецкой области двое правоохранителей погибли во время патрулирования, когда их автомобиль попал под обстрел российских захватчиков.