В Днепропетровской области из-под завалов достали тело женщины, погибшей от авиаудара

Ольга КацимонСуббота, 16 августа 2025, 18:40
В Днепропетровской области из-под завалов достали тело женщины, погибшей от авиаудара
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Межевской общине Днепропетровской области спасатели достали из-под завалов жилого дома тело женщины, погибшей в результате удара КАБами, нанесённого российской армией 14 августа.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Подробности: По данным чиновника, в течение субботы российские оккупанты атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией, обстреливая Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую и Мировскую общины. Повреждены предприятия, инфраструктура, автомобили, сгорели четыре частных дома.

По Межевской и Новопавловской общинам Синельниковского района враг нанёс удары КАБами и беспилотниками, повредив жилые дома, газопровод и объекты инфраструктуры.

Что этому предшествовало:

  • Утром 15 августа в Святогорске Донецкой области двое правоохранителей погибли во время патрулирования, когда их автомобиль попал под обстрел российских захватчиков.

Днепропетровская областьроссийско-украинская войнажертвы
