В Днепропетровской области из-под завалов достали тело женщины, погибшей от авиаудара

В Межевской общине Днепропетровской области спасатели достали из-под завалов жилого дома тело женщины, погибшей в результате удара КАБами, нанесённого российской армией 14 августа.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Подробности: По данным чиновника, в течение субботы российские оккупанты атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией, обстреливая Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую и Мировскую общины. Повреждены предприятия, инфраструктура, автомобили, сгорели четыре частных дома.

По Межевской и Новопавловской общинам Синельниковского района враг нанёс удары КАБами и беспилотниками, повредив жилые дома, газопровод и объекты инфраструктуры.

