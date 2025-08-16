ЗСУ просунулися на 1–2,5 км на Північно-Слобожанському напрямку – Генштаб

Просування підрозділів Збройних сил України на окремих ділянках Північно-Слобожанського напрямку становить від 1 до 2,5 кілометрів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, на цій ділянці фронту українські воїни продовжують активні дії, спрямовані на знищення російських сил та звільнення населених пунктів.

Дослівно: "З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника".

Деталі: Як уточнили в коментарі УП, зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумьської області.

