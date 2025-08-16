Все разделы
ВСУ продвинулись на 1–2,5 км на Северо-Слобожанском направлении – Генштаб

Ольга Кацимон, Валентина РоманенкоСуббота, 16 августа 2025, 20:40
Генеральный штаб ВСУ

Продвижение подразделений Вооружённых сил Украины на отдельных участках Северо-Слобожанского направления составляет от 1 до 2,5 километров.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: По данным Генштаба, на этом участке фронта украинские воины продолжают активные действия, направленные на уничтожение российских сил и освобождение населённых пунктов.

Дословно: "С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определённых локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника".

Детали: Как уточнили в комментарии УП, в частности, активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

Что этому предшествовало:

  • 16 августа президент Зеленский сообщил, что вторые сутки подряд ВСУ продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска в Донецкой области.

Генштаброссийско-украинская войнаармия
