ВСУ продвинулись на 1–2,5 км на Северо-Слобожанском направлении – Генштаб
Суббота, 16 августа 2025, 20:40
Продвижение подразделений Вооружённых сил Украины на отдельных участках Северо-Слобожанского направления составляет от 1 до 2,5 километров.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: По данным Генштаба, на этом участке фронта украинские воины продолжают активные действия, направленные на уничтожение российских сил и освобождение населённых пунктов.
Дословно: "С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определённых локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника".
Детали: Как уточнили в комментарии УП, в частности, активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.
Что этому предшествовало:
- 16 августа президент Зеленский сообщил, что вторые сутки подряд ВСУ продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска в Донецкой области.