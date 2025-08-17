Fox News оприлюднив "лист миру" Меланії Трамп до Путіна

Американське видання Fox News оприлюднило копію листа, який перша леді США передала російському правителю Володимиру Путіну через свого чоловіка, президента Дональда Трампа, перед їхнім самітом на Алясці. У посланні вона закликала російського президента "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Джерело: Fox News Digital

Деталі: За даними Fox News, російський лідер прочитав його відразу в присутності американської та російської делегацій.

У тексті листа перша леді наголосила, що у кожної дитини, незалежно від країни походження чи соціального статусу, "однакові мрії – про любов, можливості й захист від небезпеки"

Дослівно: "Як батьки, ми зобов’язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, ми несемо відповідальність за підтримку наших дітей не лише у вузькому колі, а значно ширше. Безперечно, ми маємо прагнути змалювати світ, сповнений гідності для всіх, аби кожна душа могла прокидатися у мирі, а майбутнє було надійно захищене. Проста, але глибока думка, пане Путін, у чому, я впевнена, ви погодитеся: нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти – невинності, яка стоїть понад географією, урядом чи ідеологією.

І все ж у сьогоднішньому світі деякі діти змушені носити у собі тихий сміх, не затьмарений темрявою навколо них – мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє. Пане Путін, саме ви одноосібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх.

Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите значно більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея долає всі людські поділи, і саме ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним підписом уже сьогодні. Настав час".

Фото: Fox News Digital

Деталі: Варто зазначити, що у тексті листа не згадується ні Україна, ні війна Росії проти України, ні викрадення Росією українських дітей.

За інформацією Fox News, лист був написаний напередодні зустрічі Трампа з Путіним в Анкориджі.

Передісторія: