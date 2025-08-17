Усі розділи
Fox News оприлюднив "лист миру" Меланії Трамп до Путіна

Іван Д'яконовНеділя, 17 серпня 2025, 02:12
Fox News оприлюднив лист миру Меланії Трамп до Путіна
Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Американське видання Fox News оприлюднило копію листа, який перша леді США передала російському правителю Володимиру Путіну через свого чоловіка, президента Дональда Трампа, перед їхнім самітом на Алясці. У посланні вона закликала російського президента "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Джерело: Fox News Digital

Деталі: За даними Fox News, російський лідер прочитав його відразу в присутності американської та російської делегацій.

У тексті листа перша леді наголосила, що у кожної дитини, незалежно від країни походження чи соціального статусу, "однакові мрії – про любов, можливості й захист від небезпеки"

Дослівно: "Як батьки, ми зобов’язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, ми несемо відповідальність за підтримку наших дітей не лише у вузькому колі, а значно ширше. Безперечно, ми маємо прагнути змалювати світ, сповнений гідності для всіх, аби кожна душа могла прокидатися у мирі, а майбутнє було надійно захищене. Проста, але глибока думка, пане Путін, у чому, я впевнена, ви погодитеся: нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти – невинності, яка стоїть понад географією, урядом чи ідеологією.

І все ж у сьогоднішньому світі деякі діти змушені носити у собі тихий сміх, не затьмарений темрявою навколо них – мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє. Пане Путін, саме ви одноосібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх.

Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите значно більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея долає всі людські поділи, і саме ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним підписом уже сьогодні. Настав час".

 
Фото: Fox News Digital

Деталі: Варто зазначити, що у тексті листа не згадується ні Україна, ні війна Росії проти України, ні викрадення Росією українських дітей. 

За інформацією Fox News, лист був написаний напередодні зустрічі Трампа з Путіним в Анкориджі.

Передісторія:

  • Під час зустрічі на Алясці Дональд Трамп особисто передав Володимиру Путіну листа від своєї дружини Меланії, повідомили Reuters у Білому домі. Сама Меланія не брала участь у поїздці.
  • Раніше президент США заявив про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.
  • Про вплив Меланії почали говорили після пресконференції в Овальному кабінеті 14 липня, коли Трамп розповідав про особливості своїх розмов з російським правителем.
  • Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог минулого місяця казав, що США вимагатимуть повернення українських дітей, викрадених росіянами.
  • У липні в Раді Європи зауважили, що деякі дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям.

Трампдітиокупаціяросійсько-українська війна
