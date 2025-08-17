Все разделы
Fox News обнародовал "письмо мира" Мелании Трамп к Путину

Иван ДьяконовВоскресенье, 17 августа 2025, 02:12
Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Американское издание Fox News обнародовало копию письма, которое первая леди США передала российскому правителю Владимиру Путину через своего мужа, президента Дональда Трампа, перед их саммитом на Аляске. В послании она призвала российского президента "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.

Источник: Fox News Digital

Детали: По данным Fox News, российский лидер прочитал его сразу в присутствии американской и российской делегаций.

В тексте письма первая леди отметила, что у каждого ребенка, независимо от страны происхождения или социального статуса, "одинаковые мечты – о любви, возможности и защите от опасности"

Дословно: "Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за поддержку наших детей не только в узком кругу, а значительно шире. Бесспорно, мы должны стремиться описать мир, полный достоинства для всех, чтобы каждая душа могла просыпаться в мире, а будущее было надежно защищено. Простая, но глубокая мысль, господин Путин, в чем, я уверена, вы согласитесь: потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты – невинности, которая стоит выше географии, правительства или идеологии.

И все же в сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены нести в себе тихий смех, не тронутый мраком вокруг них – молчаливое сопротивление силам, которые могут отобрать у них будущее. Господин Путин, именно вы единолично можете вернуть им их мелодичный смех.

Защищая невинность этих детей, вы сделаете гораздо больше, чем просто послужите России – вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея преодолевает все человеческие разделения, и именно вы, господин Путин, способны воплотить это видение одной подписью уже сегодня. Пришло время".

Фото: Fox News Digital
Фото: Fox News Digital

Детали: Стоит отметить, что в тексте письма не упоминается ни Украина, ни война России против Украины, ни похищение Россией украинских детей.

По информации Fox News, письмо было написано накануне встречи Трампа с Путиным в Анкоридже.

Предыстория:

  • Во время встречи на Аляске Дональд Трамп лично передал Владимиру Путину письмо от своей жены Мелании, сообщили Reuters в Белом доме. Сама Мелания не участвовала в поездке.
  • Ранее президент США заявил о "нейтральности" своей жены Мелании, комментируя влияние первой леди на его решения по Украине.
  • О влиянии Мелании начали говорить после пресс-конференции в Овальном кабинете 14 июля, когда Трамп рассказывал об особенностях своих разговоров с российским правителем.
  • Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в прошлом месяце говорил, что США будут требовать возвращения украинских детей, похищенных россиянами.
  • В июле в Совете Европы отметили, что некоторые действия администрации Трампа вредят помощи похищенным из Украины детям.

