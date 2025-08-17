WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
Під час телефонної розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп виглядав втомленим і роздратованим після зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним на Алясці.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: За інформацією WSJ, розмова між американським президентом і європейськими лідерами відбулася близько 3:00 ночі за центральноєвропейським часом. Під час розмови Трамп повідомив, що працював 24 години поспіль.
За словами посадовців, які брали участь у розмові, Трамп виглядав втомленим і роздратованим Путіним.
Вони також зазначили, що Трамп заявив про готовність розглянути можливість відновлення погроз негайними санкціями проти Росії лише в тому разі, якщо тристоронні переговори не приведуть до прогресу в досягненні миру.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін зустрілись 15 серпня на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.
- Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".
- 16 серпня Трамп після переговорів із Путіним провів розмову спочатку з Зеленським, а потім з ним та з європейськими лідерами.
- За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях.
- "Європейська правда" повідомила, що Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.