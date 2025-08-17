WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів

Під час телефонної розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп виглядав втомленим і роздратованим після зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним на Алясці.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За інформацією WSJ, розмова між американським президентом і європейськими лідерами відбулася близько 3:00 ночі за центральноєвропейським часом. Під час розмови Трамп повідомив, що працював 24 години поспіль.

За словами посадовців, які брали участь у розмові, Трамп виглядав втомленим і роздратованим Путіним.

Вони також зазначили, що Трамп заявив про готовність розглянути можливість відновлення погроз негайними санкціями проти Росії лише в тому разі, якщо тристоронні переговори не приведуть до прогресу в досягненні миру.

Передісторія:

