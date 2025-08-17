WSJ: Трамп был уставшим и раздраженным Путиным после переговоров
Во время телефонного разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп выглядел уставшим и раздраженным после встречи с российским правителем Владимиром Путиным на Аляске.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: По информации WSJ, разговор между американским президентом и европейскими лидерами состоялся около 3:00 ночи по центральноевропейскому времени. Во время разговора Трамп сообщил, что работал 24 часа подряд.
По словам чиновников, участвовавших в разговоре, Трамп выглядел уставшим и раздраженным Путиным.
Они также отметили, что Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность возобновления угроз немедленными санкциями против России только в том случае, если трехсторонние переговоры не приведут к прогрессу в достижении мира.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин встретились 15 августа на военной базе города Анкоридж на Аляске.
- Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления прекращения огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".
- 16 августа Трамп после переговоров с Путиным провел разговор сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях.
- "Европейская правда" сообщила, что Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле пятой статьи" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.