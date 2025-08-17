Все разделы
WSJ: Трамп был уставшим и раздраженным Путиным после переговоров

Иван ДьяконовВоскресенье, 17 августа 2025, 04:43
WSJ: Трамп был уставшим и раздраженным Путиным после переговоров
Фото: Getty Images

Во время телефонного разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп выглядел уставшим и раздраженным после встречи с российским правителем Владимиром Путиным на Аляске.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По информации WSJ, разговор между американским президентом и европейскими лидерами состоялся около 3:00 ночи по центральноевропейскому времени. Во время разговора Трамп сообщил, что работал 24 часа подряд.

По словам чиновников, участвовавших в разговоре, Трамп выглядел уставшим и раздраженным Путиным.

Они также отметили, что Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность возобновления угроз немедленными санкциями против России только в том случае, если трехсторонние переговоры не приведут к прогрессу в достижении мира.

Предыстория:

