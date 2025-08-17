Європейські лідери поїдуть у США разом із Зеленським, щоб зміцнити його позиції – Politico

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Вашингтоні, 28 лютого, 2025 року. Фото: Getty Images

Європейські союзники України планують супроводжувати президента Володимира Зеленського до США, щоб зміцнити його позиції на переговорах із Дональдом Трампом та уникнути повторення конфлікту в Білому домі.

Джерело: Politico з посиланням на двох європейських дипломатів та обізнані джерела

Деталі: За даними видання, Європа прагне уникнути повторення "засідки" для Зеленського, яка може зруйнувати відносини між президентами в цей делікатний момент. Для цього планується відправити до Вашингтона президента Фінляндії Александра Стубба – одного з улюблених співрозмовників Трампа. Передбачається, що Стубб супроводжуватиме Зеленського на переговорах і допоможе запобігти будь-яким конфліктам, а також переконати американського президента включити Європу в будь-які подальші переговори.

Реклама:

За інформацією джерел, до США також може прибути і генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вибудував тісні стосунки з Трампом.

Дослівно: "Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, аби переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює".

Деталі: Видання зазначає, що обійми Трампа з Путіним викликали занепокоєння в Європі: там побоюються, що президент України не отримає такого ж дружнього ставлення.

РЕКЛАМА:

"Очевидно, що результати саміту на Алясці викликали занепокоєння в Європі, адже Трамп, схоже, прийняв значну частину аргументів Путіна", – заявив співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гран.

За його словами, саміт не був катастрофою, однак "європейці безперечно стурбовані напрямом, у якому все рухається". Саме тому союзники прагнуть уникнути будь-якої "драми" під час майбутнього візиту Зеленського.

Європейські чиновники зітхнули з полегшенням, що Трамп не уклав угоди з Путіним, але розчаровані тим, що питання про суворі вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту, було знято з порядку денного, пише Politico.

Передісторія: