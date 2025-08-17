Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Європейські лідери поїдуть у США разом із Зеленським, щоб зміцнити його позиції – Politico

Іван Д'яконовНеділя, 17 серпня 2025, 05:59
Європейські лідери поїдуть у США разом із Зеленським, щоб зміцнити його позиції – Politico
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Вашингтоні, 28 лютого, 2025 року. Фото: Getty Images

Європейські союзники України планують супроводжувати президента Володимира Зеленського до США, щоб зміцнити його позиції на переговорах із Дональдом Трампом та уникнути повторення конфлікту в Білому домі.

Джерело: Politico з посиланням на двох європейських дипломатів та обізнані джерела

Деталі: За даними видання, Європа прагне уникнути повторення "засідки" для Зеленського, яка може зруйнувати відносини між президентами в цей делікатний момент. Для цього планується відправити до Вашингтона президента Фінляндії Александра Стубба – одного з улюблених співрозмовників Трампа. Передбачається, що Стубб супроводжуватиме Зеленського на переговорах і допоможе запобігти будь-яким конфліктам, а також переконати американського президента включити Європу в будь-які подальші переговори.

Реклама:

За інформацією джерел, до США також може прибути і генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вибудував тісні стосунки з Трампом. 

Дослівно: "Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, аби переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює".

Деталі: Видання зазначає, що обійми Трампа з Путіним викликали занепокоєння в Європі: там побоюються, що президент України не отримає такого ж дружнього ставлення.

РЕКЛАМА:

"Очевидно, що результати саміту на Алясці викликали занепокоєння в Європі, адже Трамп, схоже, прийняв значну частину аргументів Путіна", – заявив співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гран.

За його словами, саміт не був катастрофою, однак "європейці безперечно стурбовані напрямом, у якому все рухається". Саме тому союзники прагнуть уникнути будь-якої "драми" під час майбутнього візиту Зеленського.

Європейські чиновники зітхнули з полегшенням, що Трамп не уклав угоди з Путіним, але розчаровані тим, що питання про суворі вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту, було знято з порядку денного, пише Politico.

Передісторія: 

  • За даними The New York Times, президент США Дональд Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, заплановану в Білому домі на понеділок.
  • Як зазначає видання, Трамп хоче обговорити "план мирного врегулювання", який передбачає територіальні поступки України.

ЄвропапереговориЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Fox News оприлюднив "лист миру" Меланії Трамп до Путіна
Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ
У готелі на Алясці знайшли документи з планом зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
відеоВперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
Усі новини...
Європа
Північно-Балтійська вісімка виступила з підтримкою України, Зеленський прокоментував
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
ЄБРР дасть "Нафтогазу" рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму
Останні новини
05:59
Європейські лідери поїдуть у США разом із Зеленським, щоб зміцнити його позиції – Politico
04:43
WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
03:50
Ізраїль готується переселити жителів Гази на південь перед новим наступом – Reuters
02:12
Fox News оприлюднив "лист миру" Меланії Трамп до Путіна
01:57
Як Пітер Дорошенко перезавантажив Український музей в Нью‑Йорку: інтерв'ю
01:09
Росіяни окупували Зелений Гай на Харківщині та просунулися на Донеччині – DeepState
00:47
Дофамін під контролем: як школяр з Миколаєва створює додаток проти залежності від соцмереж
00:44
Російські БпЛА атакували Слов’янськ: поранено жінку, пошкоджені житлові будинки
00:10
фотоНа Харківщині четверо людей постраждали внаслідок удару російського дрона
23:47
Північно-Балтійська вісімка виступила з підтримкою України, Зеленський прокоментував
Усі новини...
Реклама:
Реклама: