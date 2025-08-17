Европейские лидеры поедут в США вместе с Зеленским, чтобы укрепить его позиции – Politico

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Вашингтоне, 28 февраля, 2025 года. Фото: Getty Images

Европейские союзники Украины планируют сопровождать президента Владимира Зеленского в США, чтобы укрепить его позиции на переговорах с Дональдом Трампом и избежать повторения конфликта в Белом доме.

Источник: Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и осведомленные источники

Детали: По данным издания, Европа стремится избежать повторения "засады" для Зеленского, которая может разрушить отношения между президентами в этот деликатный момент. Для этого планируется отправить в Вашингтон президента Финляндии Александра Стубба – одного из любимых собеседников Трампа. Предполагается, что Стубб будет сопровождать Зеленского на переговорах и поможет предотвратить любые конфликты, а также убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры.

По информации источников, в США также может прибыть и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который выстроил тесные отношения с Трампом.

Дословно: "Европа и Украина считают понедельничный саммит в Вашингтоне ключевым, чтобы убедить Трампа не соглашаться на неприемлемые для Киева условия, в частности о передаче России украинских территорий, которые Москва лишь частично контролирует".

Детали: Издание отмечает, что объятия Трампа с Путиным вызвали беспокойство в Европе: там опасаются, что президент Украины не получит такого же дружеского отношения.

"Очевидно, что результаты саммита на Аляске вызвали беспокойство в Европе, ведь Трамп, похоже, принял значительную часть аргументов Путина", – заявил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гран.

По его словам, саммит не был катастрофой, однако "европейцы определенно обеспокоены направлением, в котором все движется". Именно поэтому союзники стремятся избежать любой "драмы" во время предстоящего визита Зеленского.

Европейские чиновники вздохнули с облегчением, что Трамп не заключил сделки с Путиным, но разочарованы тем, что вопрос о строгих вторичных тарифах для стран, покупающих российскую нефть, был снят с повестки дня, пишет Politico.

