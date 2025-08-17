Білий дім назвав "меню обіду" документи, які знайшли у готелі на Алясці

Білий дім відкинув повідомлення Національного громадського радіо (NPR) США про те, що співробітники Державного департаменту залишили інформацію про графік саміту в Алясці у загальнодоступному принтері в готелі.

Джерело: ABC News, "Європейська правда"

Деталі: Після того, як Національне громадське радіо опублікувало повідомлення про те, що документи про саміт на Алясці були знайдені у загальнодоступному принтері в готелі перед зустріччю президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна, Білий дім назвав це "смішним".

"Смішно, що NPR публікує багатосторінкове меню обіду і називає це "порушенням безпеки". Саме через таке самопроголошене "журналістське розслідування" ніхто не сприймає їх серйозно, і завдяки президенту Трампу вони більше не фінансуються коштом платників податків", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.