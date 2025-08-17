Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом назвал "меню обеда" документы, которые нашли в отеле на Аляске

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 17 августа 2025, 12:32
Белый дом назвал меню обеда документы, которые нашли в отеле на Аляске
фото Getty Images

Белый дом отверг сообщение Национального общественного радио (NPR) США о том, что сотрудники Государственного департамента оставили информацию о графике саммита в Аляске в общедоступном принтере в отеле.

Источник: ABC News, "Европейская правда"

Детали: После того, как Национальное общественное радио опубликовало сообщение о том, что документы о саммите на Аляске были найдены в общедоступном принтере в отеле перед встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, Белый дом назвал это "смешным".

Реклама:

"Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такого самопровозглашенного "журналистского расследования" никто не воспринимает их всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков", – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

СШАТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц и фон дер Ляйен будут присутствовать на встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне
Зеленский летит в Брюссель, где встретится с фон дер Ляйен
Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
СМИ опубликовали требования Путина о прекращении войны, которые он высказал Трампу
WSJ: Трамп был уставшим и раздраженным Путиным после переговоров
Fox News обнародовал "письмо мира" Мелании Трамп к Путину
Все новости...
США
В отеле на Аляске нашли документы с планом встречи Трампа и Путина – СМИ
Кремль показал, как американские истребители сопровождали Путина с Аляски
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Последние новости
14:26
В Канаде возобновляют полеты после забастовки бортпроводников
14:13
Генсек НАТО Рютте примет участие в переговорах Зеленского и Трампа
14:07
США расширили пошлины на сталь и алюминий
13:54
"Циничны и неприемлемы": омбудсменка отреагировала на требования Путина относительно статуса русского языка и церкви
13:46
ВидеоЖелезнодорожный узел в Воронежской области России атаковали дроны ГУР – источник
13:36
бильярдИграли все 19 фреймов: О'Салливан и Робертсон выдали драматичный финал Saudi Arabia Masters
13:31
Мерц и фон дер Ляйен будут присутствовать на встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне
13:21
Россияне сбросили два КАБ на Харьковскую область: есть пострадавшие
13:05
От людей до домашних любимцев: специалисты рассказали, способны ли популярные лекарства помочь животным
13:01
колонкаСевгиль Мусаева: Последнее слово в завершении войны – за Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: