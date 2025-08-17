Белый дом назвал "меню обеда" документы, которые нашли в отеле на Аляске

Белый дом отверг сообщение Национального общественного радио (NPR) США о том, что сотрудники Государственного департамента оставили информацию о графике саммита в Аляске в общедоступном принтере в отеле.

Источник: ABC News, "Европейская правда"

Детали: После того, как Национальное общественное радио опубликовало сообщение о том, что документы о саммите на Аляске были найдены в общедоступном принтере в отеле перед встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, Белый дом назвал это "смешным".

"Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такого самопровозглашенного "журналистского расследования" никто не воспринимает их всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков", – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.