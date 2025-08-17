Генсек НАТО Рютте візьме участь у переговорах Зеленського та Трампа

У НАТО підтвердили у неділю, що генсек Марк Рютте вилетить до Вашингтона для участі у переговорах президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів.

Джерело: пресслужба Альянсу, "Європейська правда"

Деталі: Переговори відбудуться зі підсумками саміту лідерів США та Росії 15 серпня щодо завершення війни в Україні.

"18 серпня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, за участю президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів", – повідомили в Альянсі.

Раніше про те, що генсек НАТО може долучитись до переговорів у Вашингтоні, інформували ЗМІ.

За останніми повідомленнями, відразу кілька європейських лідерів приєднаються до Зеленського для зустрічі з Трампом у Білому домі в понеділок.

Зокрема, це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.