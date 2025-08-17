Все разделы
Генсек НАТО Рютте примет участие в переговорах Зеленского и Трампа

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 17 августа 2025, 14:13
Марк Рютте. Фото: Getty Images

В НАТО подтвердили в воскресенье, что генсек Марк Рютте вылетит в Вашингтон для участия в переговорах президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

Источник: пресс-служба Альянса, "Европейская правда"

Детали: Переговоры состоятся по итогам саммита лидеров США и России 15 августа по завершению войны в Украине.

"18 августа 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, с участием президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров", – сообщили в Альянсе.

Ранее о том, что генсек НАТО может присоединиться к переговорам в Вашингтоне, сообщали СМИ.

По последним сообщениям, сразу несколько европейских лидеров присоединятся к Зеленскому для встречи с Трампом в Белом доме в понедельник.

В частности, это президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони.

