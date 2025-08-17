Гарантія безпеки, яку обговорили Трамп та Путін, має працювати як стаття 5 НАТО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпекова гарантія для України після закінчення війни має працювати як стаття 5 НАТО, яка відповідає за колективну безпеку та захист у разі нападу на одну з країн.

Джерело: Зеленський під час спільної заяви з Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі

Пряма мова Зеленського: "Важливо, що Америка погоджується, працювати з Європою, щоб надавати гарантії безпеки, і ми вдячні США і президентові за такий сигнал.

Це значна зміна, але немає деталей, як це працюватиме, і якою буде роль Америки та Європи, що може зробити ЄС. І це наше головне завдання, нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці як стаття 5 НАТО.

І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій, і ми чули, що Америка та Путін дивляться на це так само".

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі Ст. 5" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Джерело "Української правди" підтвердило, що це звучало у формулюванні "non-NATO article 5 security guarantees".