Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гарантія безпеки, яку обговорили Трамп та Путін, має працювати як стаття 5 НАТО – Зеленський

Роман ПетренкоНеділя, 17 серпня 2025, 16:17
Гарантія безпеки, яку обговорили Трамп та Путін, має працювати як стаття 5 НАТО – Зеленський
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпекова гарантія для України після закінчення війни має працювати як стаття 5 НАТО, яка відповідає за колективну безпеку та захист у разі нападу на одну з країн.

Джерело: Зеленський під час спільної заяви з Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі

Пряма мова Зеленського: "Важливо, що Америка погоджується, працювати з Європою, щоб надавати гарантії безпеки, і ми вдячні США і президентові за такий сигнал.

Реклама:

Це значна зміна, але немає деталей, як це працюватиме, і якою буде роль Америки та Європи, що може зробити ЄС. І це наше головне завдання, нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці як стаття 5 НАТО.

І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій, і ми чули, що Америка та Путін дивляться на це так само".

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі Ст. 5" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

РЕКЛАМА:

Джерело "Української правди" підтвердило, що це звучало у формулюванні "non-NATO article 5 security guarantees".

ЗеленськийвійнаТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
Зеленський: Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі
Зеленський нагородив Прокопенка орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня
ЗМІ опублікували вимоги Путіна щодо припинення війни, які він висловив Трампу
WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
Усі новини...
Зеленський
Зеленський про гарантії безпеки: невідомо, про що реально говорили Трамп і Путін
Зеленський: Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі
Останні новини
17:34
футболДонецький "Шахтар" на виїзді обіграв рівненський "Верес" в УПЛ
17:33
Економіка Ізраїля несподівано скоротилася через війну з Іраном – Bloomberg
17:24
Трамп анонсував "великий прогрес" щодо Росії
17:12
Фон дер Ляєн обговорить з державами ЄС виробництво дронів для України через механізм SAFE
17:01
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
16:49
Зеленський оцінив можливе розділення України і Молдови на шляху до ЄС
16:40
Зеленський про гарантії безпеки: невідомо, про що реально говорили Трамп і Путін
16:38
Серпневі переговори між США та Індією щодо торгівлі скасовані – Reuters
16:24
Чергові медалі Всесвітніх ігор допомогли Україні виграти медальний залік у паверліфтингу
16:17
Гарантія безпеки, яку обговорили Трамп та Путін, має працювати як стаття 5 НАТО – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: