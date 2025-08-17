Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гарантия безопасности, которую обсудили Трамп и Путин, должна работать как статья 5 НАТО – Зеленский

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 августа 2025, 16:17
Гарантия безопасности, которую обсудили Трамп и Путин, должна работать как статья 5 НАТО – Зеленский
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантия безопасности для Украины после окончания войны должна работать как статья 5 НАТО, которая отвечает за коллективную безопасность и защиту в случае нападения на одну из стран.

Источник: Зеленский во время совместного заявления с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе

Прямая речь Зеленского: "Важно, что Америка соглашается работать с Европой, чтобы предоставлять гарантии безопасности, и мы благодарны США и президенту за такой сигнал.

Реклама:

Это значительное изменение, но нет деталей, как это будет работать, и какова будет роль Америки и Европы, что может сделать ЕС. И это наша главная задача, нам нужно, чтобы безопасность работала на практике как статья 5 НАТО.

И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности, и мы слышали, что Америка и Путин смотрят на это так же".

Напомним: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле ст. 5" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

РЕКЛАМА:

Источник "Украинской правды" подтвердил, что это звучало в формулировке "non-NATO article 5 security guarantees".

ЗеленскийвойнаТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Виткофф: Путин согласился на надежные гарантии безопасности Украины со стороны США и Европы
Зеленский: Переговоры могут начаться с нынешней линии соприкосновения
Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе
Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
СМИ опубликовали требования Путина о прекращении войны, которые он высказал Трампу
WSJ: Трамп был уставшим и раздраженным Путиным после переговоров
Все новости...
Зеленский
Зеленский о гарантиях безопасности: неизвестно, о чём реально говорили Трамп и Путин
Зеленский: Переговоры могут начаться с нынешней линии соприкосновения
Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе
Последние новости
17:34
футболДонецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Верес" в УПЛ
17:33
Экономика Израиля неожиданно сократилась из-за войны с Ираном – Bloomberg
17:24
Трамп анонсировал "большой прогресс" в отношении России
17:12
Фон дер Ляйен обсудит в ЕС производство дронов для Украины через механизм SAFE
17:01
Виткофф: Путин согласился на надежные гарантии безопасности Украины со стороны США и Европы
16:49
Зеленский оценил возможное разделение Украины и Молдовы на пути в ЕС
16:40
Зеленский о гарантиях безопасности: неизвестно, о чём реально говорили Трамп и Путин
16:38
Августовские переговоры между США и Индией по торговле отменены - Reuters
16:24
Очередные медали Всемирных игр помогли Украине выиграть медальный зачет в пауэрлифтинге
16:17
Гарантия безопасности, которую обсудили Трамп и Путин, должна работать как статья 5 НАТО – Зеленский
Все новости...
Реклама:
Реклама: