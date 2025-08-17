Гарантия безопасности, которую обсудили Трамп и Путин, должна работать как статья 5 НАТО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантия безопасности для Украины после окончания войны должна работать как статья 5 НАТО, которая отвечает за коллективную безопасность и защиту в случае нападения на одну из стран.

Источник: Зеленский во время совместного заявления с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе

Прямая речь Зеленского: "Важно, что Америка соглашается работать с Европой, чтобы предоставлять гарантии безопасности, и мы благодарны США и президенту за такой сигнал.

Это значительное изменение, но нет деталей, как это будет работать, и какова будет роль Америки и Европы, что может сделать ЕС. И это наша главная задача, нам нужно, чтобы безопасность работала на практике как статья 5 НАТО.

И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности, и мы слышали, что Америка и Путин смотрят на это так же".

Напомним: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле ст. 5" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Источник "Украинской правды" подтвердил, что это звучало в формулировке "non-NATO article 5 security guarantees".