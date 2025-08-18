Трамп заявив, що Зеленський може "завершити війну практично негайно"
Понеділок, 18 серпня 2025, 05:15
Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського піти на угоду з Росією, щоб завершити війну.
Джерело: допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social
Дослівно: "Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються".
Деталі: Окрім цього, Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі з європейськими лідерами.
Дослівно: "Великий день завтра в Білому домі. Ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх!!!"
Що цьому передувало:
- Зустріч у Білому домі відбудеться 18 серпня за участю президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів.