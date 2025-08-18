Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заявив, що Зеленський може "завершити війну практично негайно"

Ольга КацімонПонеділок, 18 серпня 2025, 05:15
Трамп заявив, що Зеленський може завершити війну практично негайно
Getty Images

Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського піти на угоду з Росією, щоб завершити війну. 

Джерело: допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

Дослівно: "Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються".

Реклама:

Деталі: Окрім цього, Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі з європейськими лідерами.

Дослівно: "Великий день завтра в Білому домі. Ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх!!!"

Що цьому передувало:

РЕКЛАМА:
  • Зустріч у Білому домі відбудеться 18 серпня за участю президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів.

ТрампЗеленськийросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський прибув до Вашингтона
ОновленоУ Харкові через атаку дронів загинуло двоє людей і дитина, десятки поранених
Трамп заявив, що Зеленський може "завершити війну практично негайно"
оновлено, фотоРосіяни вдарили балістикою по Харкову, серед постраждалих – дитина
Матернова: Європа не терпітиме миру, який є іншим словом для капітуляції
Макрон заявив, що Росія пропонує Україні капітуляцію
Усі новини...
Трамп
Оприлюднили розклад переговорів Трампа і Зеленського
WP: Білий дім не очікує тристороннього саміту після зустрічі Трампа і Зеленського
Матернова: Європа не терпітиме миру, який є іншим словом для капітуляції
Останні новини
07:09
Оприлюднили розклад переговорів Трампа і Зеленського
06:51
Росія втратила ще 940 військових у війні проти України – Генштаб
06:06
Зеленський прибув до Вашингтона
05:45
ОновленоУ Харкові через атаку дронів загинуло двоє людей і дитина, десятки поранених
05:15
Трамп заявив, що Зеленський може "завершити війну практично негайно"
04:53
У Харкові прогриміли вибухи – ЗМІ
03:32
ОновленоУ Сумах пролунали вибухи – ЗМІ
03:08
NYT: європейські союзники у паніці перед переговорами Трампа і Зеленського
02:08
На Сумщині дрон РФ атакував цивільне авто: постраждав чоловік
01:54
Посол запропонував провести Супербоул вперше в історії за межами США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: