Трамп заявил, что Зеленский может "завершить войну практически немедленно"
Понедельник, 18 августа 2025, 05:15
Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, чтобы завершить войну.
Источник: пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social
Дословно: "Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются".
Детали: Кроме того, Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.
Дословно: "Большой день завтра в Белом доме. Никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!"
Что этому предшествовало:
- Встреча в Белом доме состоится 18 августа с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских партнеров.