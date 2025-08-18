Все разделы
Трамп заявил, что Зеленский может "завершить войну практически немедленно"

Ольга КацимонПонедельник, 18 августа 2025, 05:15
Трамп заявил, что Зеленский может завершить войну практически немедленно
Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, чтобы завершить войну.

Источник: пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social

Дословно: "Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются".

Детали: Кроме того, Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.

Дословно: "Большой день завтра в Белом доме. Никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!"

Что этому предшествовало:

  • Встреча в Белом доме состоится 18 августа с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских партнеров.

ТрампЗеленскийроссийско-украинская война
