Оприлюднили розклад переговорів Трампа і Зеленського
Понеділок, 18 серпня 2025, 07:09
Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.
Джерело: американське медіа, пише про роботу конгресу, Roll Call
Деталі: Згідно з оприлюдненим розкладом, переговори триватимуть близько години.
Вже о 22:00 за київським часом Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.
Що цьому передувало:
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже прибув до Вашингтона для зустрічі з очільником США Дональдом Трампом.