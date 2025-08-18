Оприлюднили розклад переговорів Трампа і Зеленського

Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.

Джерело: американське медіа, пише про роботу конгресу, Roll Call

Деталі: Згідно з оприлюдненим розкладом, переговори триватимуть близько години.

Вже о 22:00 за київським часом Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.

Що цьому передувало: