Опубликовано расписание переговоров Трампа и Зеленского
Понедельник, 18 августа 2025, 07:09
Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по киевскому времени.
Источник: американское СМИ, пишет о работе конгресса, Roll Call
Детали: Согласно опубликованному расписанию, переговоры продлятся около часа.
Уже в 22:00 по киевскому времени Трамп встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.
Что этому предшествовало:
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон для встречи с главой США Дональдом Трампом.