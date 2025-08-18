Опубликовано расписание переговоров Трампа и Зеленского

Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по киевскому времени.

Источник: американское СМИ, пишет о работе конгресса, Roll Call

Детали: Согласно опубликованному расписанию, переговоры продлятся около часа.

Уже в 22:00 по киевскому времени Трамп встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.

Что этому предшествовало: