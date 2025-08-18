Зеленський прибув до Вашингтона

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже прибув до Вашингтона для зустрічі з очільником США Дональдом Трампом.

Джерело: заява Зеленського у телеграмі

Деталі: Зеленський подякував Трампу за запрошення та наголосив, що мета України й партнерів — "швидко та надійно" завершити війну, причому мир має бути тривалим.

Реклама:

Глава держави нагадав про помилки минулих років, коли Україну "змусили віддати Крим і частину Донбасу", та про те, що "безпекові гарантії" 1994 року не спрацювали.

Дослівно: "Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало".

Деталі: Зеленський відзначив, що не треба було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала".

Передісторія: