Зеленський прибув до Вашингтона
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже прибув до Вашингтона для зустрічі з очільником США Дональдом Трампом.
Джерело: заява Зеленського у телеграмі
Деталі: Зеленський подякував Трампу за запрошення та наголосив, що мета України й партнерів — "швидко та надійно" завершити війну, причому мир має бути тривалим.
Глава держави нагадав про помилки минулих років, коли Україну "змусили віддати Крим і частину Донбасу", та про те, що "безпекові гарантії" 1994 року не спрацювали.
Дослівно: "Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало".
Деталі: Зеленський відзначив, що не треба було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.
Дослівно: "Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала".
Передісторія:
- Зустріч у Білому домі відбудеться 18 серпня за участю президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів.
- 17 серпня "Коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути в Україні сили безпеки одразу після припинення бойових дій, а також допомогти в забезпеченні безпеки повітряного та морського простору України та відновленні збройних сил України.