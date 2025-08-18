Синєгубов показав наслідки російського удару по Харкову

Російські загарбники атакували Харків дронами типу "Герань-2", 4 таких БпЛА поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій та спалахнули пожежі; загинули 2 дорослих і дитина, під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов в Telegram

Пряма мова очільника області: "На фото – наслідки ранкового ворожого удару по Індустріальному району Харкова. Ворог поцілив 4 БпЛА типу "Герань-2" в 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та п’ятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали".

Фото ОВА

Деталі: На місці триває аварійно-рятувальна операція триває.

Фото ОВА

"За попередньою інформацією, під завалами все ще знаходяться люди, їхня кількість уточнюється", – повідомив Терехов.

Фото ОВА

Загалом внаслідок російської атаки пошкоджено 6 житлових будинків та 15 автомобілів.

Фото ОВА

Ще 2 ворожих дрони влучили в землю в Індустріальному районі.

Фото ОВА

Передісторія: