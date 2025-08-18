Все разделы
Синегубов показал последствия российского удара по Харькову

Ирина БалачукПонедельник, 18 августа 2025, 07:34
Синегубов показал последствия российского удара по Харькову
Фото ОВА

Российские захватчики атаковали Харьков дронами типа "Герань-2", 4 таких БпЛА попали в 5-этажный дом, в результате чего произошло разрушение конструкций и вспыхнули пожары; погибли 2 взрослых и ребенок, под завалами еще могут быть люди.

Источник: глава Харьковской ОГВ Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь главы области: "На фото – последствия утреннего вражеского удара по Индустриальному району Харькова. Враг попал 4 БпЛА типа "Герань-2" в 5-этажный многоквартирный жилой дом. Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и обвалы".

Фото ОВА

Детали: На месте продолжается аварийно-спасательная операция.

 
Фото ОВА

 "По предварительной информации, под завалами все еще находятся люди, их количество уточняется", – сообщил Терехов.

 
Фото ОВА

Всего в результате российской атаки повреждены 6 жилых домов и 15 автомобилей.

Фото ОВА

Еще 2 вражеских дрона попали в землю в Индустриальном районе.

 
Фото ОВА

Предыстория:

