Росіяни вдарили по Запоріжжю: 6 поранених, з них двоє – "важкі"

Вранці 18 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя, 6 людей дістали поранення.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС в Telegram

Деталі: Близько 9 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, зокрема, у Запорізькій області. А за 2 хвилини вже написали про "швидкісну ціль" на Запоріжжя.

Федоров додав, що росіяни завдали ударів по обласному центру.

Фото ДСНС

"Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. Попередньо, є постраждалі. До медиків продовжують надходити повідомлення", – написав голова ОВА.

Фото ДСНС

Згодом Федоров додав, що 4 людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

Оновлено: Ще пізніше він написав, що постраждали 6 людей.

Фото ДСНС

"Шість людей, з них двоє в тяжкому стані, ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя", – повідомив Федоров.

Фото ДСНС

У ДСНС уточнили, що у Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали 6 людей, з них один підліток.



"Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі", – зазначили в службі.

