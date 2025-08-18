Росіяни вдарили по Запоріжжю: 6 поранених, з них двоє – "важкі"
Вранці 18 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя, 6 людей дістали поранення.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС в Telegram
Деталі: Близько 9 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, зокрема, у Запорізькій області. А за 2 хвилини вже написали про "швидкісну ціль" на Запоріжжя.
Федоров додав, що росіяни завдали ударів по обласному центру.
"Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. Попередньо, є постраждалі. До медиків продовжують надходити повідомлення", – написав голова ОВА.
Згодом Федоров додав, що 4 людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу.
Оновлено: Ще пізніше він написав, що постраждали 6 людей.
"Шість людей, з них двоє в тяжкому стані, ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя", – повідомив Федоров.
У ДСНС уточнили, що у Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали 6 людей, з них один підліток.
"Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі", – зазначили в службі.
Передісторія:
- 17 серпня росіяни двічі атакували село Новояковлівка Запорізького району, внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний тато і 36-річна мати – поранені.