Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Запоріжжю: 6 поранених, з них двоє – "важкі"

Ірина БалачукПонеділок, 18 серпня 2025, 09:25
Росіяни вдарили по Запоріжжю: 6 поранених, з них двоє – важкі
Наслідки російського удару по Запоріжжю. Фото ДСНС

Вранці 18 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя, 6 людей дістали поранення. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС в Telegram

Деталі: Близько 9 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, зокрема, у Запорізькій області. А за 2 хвилини вже написали про "швидкісну ціль" на Запоріжжя.

Реклама:

Федоров додав, що росіяни завдали ударів по обласному центру.  

 
Фото ДСНС

"Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. Попередньо, є постраждалі. До медиків продовжують надходити повідомлення", – написав голова ОВА. 

 
Фото ДСНС

Згодом Федоров додав, що 4 людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Ще пізніше він написав, що постраждали 6 людей.  

 
Фото ДСНС

"Шість людей, з них двоє в тяжкому стані, ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя", – повідомив Федоров.

 
Фото ДСНС

У ДСНС уточнили, що у Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали 6 людей, з них один підліток.

"Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі", – зазначили в службі.  

Передісторія:

  • 17 серпня росіяни двічі атакували село Новояковлівка Запорізького району, внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний тато і 36-річна мати – поранені.

Запоріжжяракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Києві вибухнуло пофарбоване під військове авто, коли до нього наближався власник
доповнено, фото, відеоКількість жертв у Харкові зросла до 5, з них двоє – діти
Оприлюднили розклад переговорів Трампа і Зеленського
Росія втратила ще 940 військових у війні проти України – Генштаб
Оновлено, фотоУ Харкові через атаку дронів загинуло двоє людей і дитина, десятки поранених
Трамп заявив, що Зеленський може "завершити війну практично негайно"
Усі новини...
Запоріжжя
Пʼять підозр за співпрацю з Росією: СБУ затримала священника УПЦ МП у Запоріжжі 
Українські штурмовики зачистили Степногірськ від російських ДРГ
Атака на автовокзал в Запоріжжі 10 серпня: до 23 зросла кількість постраждалих
Останні новини
10:28
фотоКомбат "Донбасу" розкрив деталі оборони вогнетривкого комбінату в Часовому Яру
10:26
Інвестори тікають у Гонконг: відплив капіталу з Китаю став найбільшим з 2010
10:10
МЗС Польщі: Треба тиснути на агресора, а не жертву агресії
10:05
Головний суперник Орбана висловив офіційний протест заявам російської розвідки
09:58
Японські акції оновили рекорд, автогіганти зростають
09:57
У Німеччині перед зустріччю Трампа і Зеленського закликали посилити тиск на РФ
09:36
Окупанти атакували 4 "Іскандерами" і 140-ка дронами: є влучання у 25 локаціях
09:31
Одна зі збройних асоціацій виступила проти голосування за Defence City в поточній редакції
09:25
доповнено, фото, відеоРосіяни вдарили по Запоріжжю: 6 поранених, з них двоє – "важкі"
09:21
Генштаб: За добу на фронті було 182 бої, найінтенсивнішим є Покровський напрямок
Усі новини...
Реклама:
Реклама: