Россияне нанесли удар по Запорожью: 17 пострадавших, из них двое – "тяжелые"

Ирина БалачукПонедельник, 18 августа 2025, 10:51
Последствия российского удара по Запорожью. Фото ГСЧС

Утром 18 августа российские оккупанты атаковали Запорожье, пострадали 17 человек.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС в Telegram

Детали: Около 9 утра Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия, в частности, в Запорожской области. А через 2 минуты уже написали о "скоростной цели" на Запорожье.

Федоров добавил, что россияне нанесли удары по областному центру.   

 
Фото гсчс

"Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города. Предварительно, есть пострадавшие. К медикам продолжают поступать сообщения", – написал глава ОВА. 

 
Фото гсчс

Позже Федоров добавил, что 4 человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Позже он написал, что пострадали 6 человек.

"Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии, госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья", – сообщил Федоров.

 
Фото гсчс

Дополнено: В 10:50 глава ОВА добавил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.

 
Фото гсчс

В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших один подросток.

"Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв.м. Спасатели ликвидируют пожары", – отметили в службе. 

Предыстория:

  • 17 августа россияне дважды атаковали село Новояковлевка Запорожского района, в результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний отец и 36-летняя мать – ранены.

Запорожьеракетный удар
