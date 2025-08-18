Россияне нанесли удар по Запорожью: 17 пострадавших, из них двое – "тяжелые"
Утром 18 августа российские оккупанты атаковали Запорожье, пострадали 17 человек.
Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС в Telegram
Детали: Около 9 утра Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия, в частности, в Запорожской области. А через 2 минуты уже написали о "скоростной цели" на Запорожье.
Федоров добавил, что россияне нанесли удары по областному центру.
"Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города. Предварительно, есть пострадавшие. К медикам продолжают поступать сообщения", – написал глава ОВА.
Позже Федоров добавил, что 4 человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Позже он написал, что пострадали 6 человек.
"Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии, госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья", – сообщил Федоров.
Дополнено: В 10:50 глава ОВА добавил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.
В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших один подросток.
"Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв.м. Спасатели ликвидируют пожары", – отметили в службе.
Предыстория:
- 17 августа россияне дважды атаковали село Новояковлевка Запорожского района, в результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний отец и 36-летняя мать – ранены.