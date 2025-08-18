Усі розділи
Головний суперник Орбана висловив офіційний протест заявам російської розвідки

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоПонеділок, 18 серпня 2025, 10:05
Петер Мадяр. фото з Facebook політика

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр висловив офіційний протест послу Росії в Угорщині після заяви Служби зовнішньої розвідки РФ щодо "намірів" Європейської комісії "змінити режим у Будапешті".

Джерело: Мадяр у Facebook, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця заява, в якій згадуються моє ім'я та назва партії, яку я очолюю, є неприйнятним втручанням у внутрішні політичні процеси Угорщини. Абсолютно безпідставним є твердження, що Європейський Союз та його лідери прагнуть зробити мене наступним прем'єр-міністром Угорщини і мобілізують для цього "фінансові, медійні та лобістські ресурси".

Деталі: Мадяр наголосив, що такі заяви офіційної розвідувальної служби іноземної держави можуть мати лише одну мету: "вплинути на угорських виборців, спотворити нашу публічну дискусію та підірвати довіру до нашої демократії".

"Від імені моєї партії та всіх громадян Угорщини я однозначно заявляю, що суверенітет Угорщини належить виключно угорському народу. Жодна іноземна держава – союзник, противник чи будь-хто інший – не має права намагатися впливати на наше політичне майбутнє чи визначати результати наших виборів", – акцентував він.

Відтак лідер опозиції заявив, що він офіційно протестує проти заяв Служби зовнішньої розвідки РФ та їхнього поширення через офіційні та державні канали.

"Вимагаю від посольства Російської Федерації негайного та публічного пояснення щодо схвалення, мети та передбачуваного ефекту вищезазначеної заяви. Я вимагаю чітких гарантій, що РФ утримається від будь-яких дій, які можуть бути розцінені як втручання у внутрішні політичні процеси Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політичних діячів і громадян", – наголосив лідер опозиційної партії "Тиса".

Мадяр акцентував, що суверенітет Угорщини та недоторканність демократичних процесів "не можуть бути предметом переговорів".

"Дотримання цих принципів є мінімальною умовою для будь-якої значущої двосторонньої співпраці між нашими країнами. Прошу вас без затримки передати мій протест уряду вашої країни та надати відповідь на цей лист у письмовій формі або повідомити мене особисто про позицію вашого уряду якомога швидше", – додав він.

Передісторія:

  • У середині липня лідер "Тиси" розпочав передвиборчу кампанію на каное, заявивши, що його партія може самостійно перемогти Орбана на виборах 2026 року.
  • Орбан тим часом продовжує інформаційну кампанію проти Мадяра. Минулого місяця в Угорщині з’явилися плакати і відеоролики, де суперника Орбана намагаються виставити "угорським Зеленським" і називають обох маріонетками зовнішніх гравців.

Читайте також статті про те, як Віктор Орбан хоче використати Україну для перемоги на виборах та як у цих умовах варто діяти Києву.

УгорщинаРосія
Угорщина
