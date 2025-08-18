Главный соперник Орбана выразил официальный протест заявлениям российской разведки

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр выразил официальный протест послу России в Венгрии после заявления Службы внешней разведки РФ о якобы "намерениях" Европейской комиссии "изменить режим в Будапеште".

Источник: Мадяр в Facebook, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Это заявление, в котором упоминаются мое имя и название партии, которую я возглавляю, является недопустимым вмешательством во внутренние политические процессы Венгрии. Совершенно безосновательным является утверждение, что Европейский Союз и его лидеры стремятся сделать меня следующим премьер-министром Венгрии и мобилизуют для этого "финансовые, медийные и лоббистские ресурсы".

Детали: Мадяр подчеркнул, что такие заявления официальной разведывательной службы иностранного государства могут иметь только одну цель: "повлиять на венгерских избирателей, исказить нашу публичную дискуссию и подорвать доверие к нашей демократии".

"От имени моей партии и всех граждан Венгрии я однозначно заявляю, что суверенитет Венгрии принадлежит исключительно венгерскому народу. Ни одно иностранное государство – союзник, противник или кто-либо другой – не имеет права пытаться влиять на наше политическое будущее или определять результаты наших выборов", – подчеркнул он.

Затем лидер оппозиции заявил, что он официально протестует против заявлений Службы внешней разведки РФ и их распространения через официальные и государственные каналы.

"Требую от посольства Российской Федерации немедленного и публичного объяснения относительно одобрения, цели и предполагаемого эффекта вышеупомянутого заявления. Я требую четких гарантий, что РФ воздержится от любых действий, которые могут быть расценены как вмешательство во внутренние политические процессы Венгрии, включая дезинформационные кампании, кибероперации или запугивание политических деятелей и граждан", – подчеркнул лидер оппозиционной партии "Тиса".

Мадяр подчеркнул, что суверенитет Венгрии и неприкосновенность демократических процессов "не могут быть предметом переговоров".

"Соблюдение этих принципов является минимальным условием для любого значимого двустороннего сотрудничества между нашими странами. Прошу вас без задержки передать мой протест правительству вашей страны и дать ответ на это письмо в письменной форме или сообщить мне лично о позиции вашего правительства как можно скорее", – добавил он.

Предыстория:

В середине июля лидер "Тисы" начал предвыборную кампанию на каноэ, заявив, что его партия может самостоятельно победить Орбана на выборах 2026 года.

Орбан тем временем продолжает информационную кампанию против Мадяра. В прошлом месяце в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.

